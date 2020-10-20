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Лукашенко: Только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если ее забрать, оппозиции не будет

20.10.2020 19:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 20 октября во время принятия кадровых решений назвал 73-летнюю активистку Нину Багинскую убежденным человеком и наказал «не забирать ее с площадей». Фрагмент встречи публикует телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: TUT.BY

— Вы смотрите, только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить. Я помню еще Нину Багинскую, в шутку говорю, она еще в службе безопасности Позняка работала, — сказал Лукашенко.

Он назвал Багинскую убежденным человеком, «взгляды которого кардинально расходятся с нашими».

— Ну молодец. Она убежденный человек. Ну что тут скажешь, она убежденный. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Но это убежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезнут, — заявил он.

Напомним, Нина Багинская была известна благодаря своему активизму и раньше, впервые на мирные акции женщина вышла в 1988 году, ходила на митинги все 90-е, нулевые и десятые. В 2020 году Багинская стала одним из символов протестов в стране после президентских выборов.

 
 
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Александр Лукашенко 20 октября во время принятия кадровых решений назвал 73-летнюю активистку Нину Багинскую убежденным человеком и наказал «не забирать ее с...
 
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