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США отказали Беларуси в получении статуса страны с рыночной экономикой
20.10.2020 21:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство торговли США решило сохранить статус Беларуси как страны с нерыночной экономикой (non-market economy, NME) в соответствии с американским антидемпинговым законом. Об этом сообщается на
«Решение министерства проистекает из просьбы правительства Беларуси пересмотреть свой статус нерыночной экономики. В результате решения от 19 октября 2020 года министерство торговли продолжит рассматривать Республику Беларусь как страну с нерыночной экономикой для целей расчета демпинговых наценок в антидемпинговых делах», — отмечают в ведомстве.
Правительство Беларуси в 2019 году
В октябре 2019 года Минэкономики Беларуси
В Минэкономики Беларуси надеялись, что «помимо очевидных экономических выгод, в контексте нормализации белорусско-американских отношений положительное решение данного вопроса будет иметь серьезные имиджевые преимущества для нашей страны в системе международной торговли». Кроме того, получение статуса рыночной экономики в органах США могло способствовать формированию недискриминационных обязательств Беларуси при присоединении к ВТО.
Статус страны с нерыночной экономикой был автоматически унаследован Беларусью после распада СССР. Ранее успешно пересмотрели свой статус экономики Россия, Казахстан, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния.
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Министерство торговли США решило сохранить статус Беларуси как страны с нерыночной экономикой (non-market economy, NME) в соответствии с американским антидемпинговым...
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