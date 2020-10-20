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Павлу Северинцу продлили срок следствия
21.10.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Павлу Северинцу продлили срок следствия до 20 декабря. Об этом
— Об этом даже адвокату не сообщили. Паша написал в письме. Просто вызвали, зачитали, без обоснования и объяснения. Он ничего не подписывал и посоветовал следователю написать рапорт, не ломать себе жизнь и не участвовать в беззаконии. Следователь промолчал, — написала Ольга на своей странице в Facebook.
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Павел Северинец находится в ИВС с 7 июня. Его
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Павлу Северинцу продлили срок следствия до 20 декабря. Об этом сообщила его жена Ольга Северинец.
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