Источник материала: Tut.by

Павлу Северинцу продлили срок следствия до 20 декабря. Об этом сообщила его жена Ольга Северинец.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Об этом даже адвокату не сообщили. Паша написал в письме. Просто вызвали, зачитали, без обоснования и объяснения. Он ничего не подписывал и посоветовал следователю написать рапорт, не ломать себе жизнь и не участвовать в беззаконии. Следователь промолчал, — написала Ольга на своей странице в Facebook.

1 сентября жена оппозиционного политика сообщила , что Северинцу предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 — «Участие в массовых беспорядках». О том, что против политика возбудили уголовное дело, стало известно 20 августа.

Павел Северинец находится в ИВС с 7 июня. Его задержали после пикета, который проходил на Комаровке. Оппозиционный политик отбывал административные сутки ареста за участие в акциях протеста. В общей сложности Павел Северинец получил 90 суток административного ареста. Предполагалось, что 21 августа он выйдет на свободу.