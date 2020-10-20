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Павлу Северинцу продлили срок следствия

21.10.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Павлу Северинцу продлили срок следствия до 20 декабря. Об этом сообщила его жена Ольга Северинец.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Об этом даже адвокату не сообщили. Паша написал в письме. Просто вызвали, зачитали, без обоснования и объяснения. Он ничего не подписывал и посоветовал следователю написать рапорт, не ломать себе жизнь и не участвовать в беззаконии. Следователь промолчал, — написала Ольга на своей странице в Facebook.

1 сентября жена оппозиционного политика сообщила, что Северинцу предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 — «Участие в массовых беспорядках». О том, что против политика возбудили уголовное дело, стало известно 20 августа.

Павел Северинец находится в ИВС с 7 июня. Его задержали после пикета, который проходил на Комаровке. Оппозиционный политик отбывал административные сутки ареста за участие в акциях протеста. В общей сложности Павел Северинец получил 90 суток административного ареста. Предполагалось, что 21 августа он выйдет на свободу.

 
 
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Павлу Северинцу продлили срок следствия до 20 декабря. Об этом сообщила его жена Ольга Северинец.
 
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