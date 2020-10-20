«В воскресенье в Минске будет наведен порядок». О чем говорил Лукашенко, назначая ректоров и чиновников

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни другие властные структуры не будут принимать решения по важным вопросам без одобрения народа. Он прокомментировал акции протеста, пообещал навести порядок в столице в воскресенье и повторил, что не держится «посиневшими руками» за власть. 20 октября Лукашенко сделал ряд кадровых назначений, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Назначены ректоры трех вузов, помощник президента по Могилевской области, председатели двух райисполкомов, гендиректор ОАО «Нафтан» и другие.

«Пока я президент, решать будет белорусский народ»

Лукашенко заявил, что ни он, ни другие властные структуры не будут принимать в одиночку без одобрения народа решений по важным вопросам.

— Сказано, что страну не отдадим, значит, не отдадим. И пока я президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решать. Не президент в одиночку, не глава администрации, высшие должностные лица, депутаты не будут решать в одиночку. А принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит — так и будет, — заявил Лукашенко.

— Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, — пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать — будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране. Чтобы ни у кого из так называемой элиты не было заблуждений, что мы тут что-то смудрим, особенно по Конституции, и через обман сделаем новую Конституцию. Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробует.

Он отметил: украинцы и россияне говорят, что в Беларуси народ непуганый, люди не жили в худших условиях, а потому им кажется, что все с неба свалится.

— С неба ничего не свалится. И старшие поколения, и даже люди вашего возраста — 35, 40−50 лет — они понимают, что надо вкалывать до посинения, чтобы жить хорошо. У нас нет шальных денег. Нам все надо добывать собственными руками. Я хочу, чтобы вы это донесли до каждого человека. Хотя у вас там их единицы. Они есть, но единицы. Ну, на «Нафтане», там так называемых умных, может, десяток-другой будет. Они, конечно же, не определяют развитие этого предприятия, но должны четко понимать. Что это за такое: «беларускае не купляйце», налоги не платите, остановите производства белорусских предприятий?

Это сидя там, далеко за пределами Беларуси, на обеспечении знаете кого, можно рассуждать. Поэтому люди должны четко понимать нашу позицию. Все будет так, как они решат. Это моя неуклонная принципиальная позиция. Я хочу, чтобы вы ее понимали. Это не значит, что я растопырю пальцы и буду сидеть и ждать, пока тут голову мне отвернут, а потом вам. Нет, есть общие принципы конституционные. Власть должна быть властью, — заявил Лукашенко.

«В воскресенье в Минске будет наведен порядок»

Назначая ректоров трех вузов , он заявил: «Делать вид, что в университетах ничего не происходит, наверное, не наша политика. Мы знаем все проблемы, вы их знаете не хуже, чем я». При этом отметил, что «катастрофы там нет», но новым ректорам придется наводить порядок в своих вузах. Лукашенко вспомнил свои студенческие годы , заявил, что он женский президент , так как те его всегда поддерживали.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко заверил, если новые ректоры попросят, он приедет в их вузы, чтобы обсудить вопросы, встретиться со студентами.

— Я готов приехать и вместе с вами разговаривать со студентами, доводить свою позицию. Нам оправдываться незачем, даже перед студентами. Что могли, то сделали. Пусть другие сделают лучше. Скоро будет предоставлена такая возможность, — сказал Лукашенко.

Тут же он упомянул о проходящих по воскресеньям в столице протестах.

— В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они (участники несанкционированных протестных акций. — Прим. ред.) по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать. Рассказали, объяснили, идите решайте, идите учитесь, если хотите. Нет? Вы должны как ректор первым сказать, заявить о том, что вот такое количество людей учиться не хотят. Ну не хотят — не надо. Кто в армию, кто пойдет работать или еще куда-то. Это право выбора. Особенно сейчас.

Лукашенко уверен, что студентам на подобных мероприятиях делать нечего, особенно что касается творческого вуза.

— Слушайте, будущая интеллигенция. Они нам со сцены и других подмостков будут показывать ту мораль, которая должна быть завтра. И здесь студентам надо просто довести. Здесь не в том вопрос, что мы боремся против инакомыслия, упаси господь. Разные должны быть точки зрения. Всегда будут инакомыслящие. Они или молчать будут, где-то там на кухне обсуждать или в открытую. Мы не против этого боремся, мы боремся против нарушения закона. Они нарушают закон. Для кого-то это шалость. Никого не уговаривайте. Вот пришли, объяснили — вот такой порядок. Хотите учиться — учитесь. Не хотите, ребята, — уходите лучше сами.

«Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня»

Лукашенко снова повторил, что не держится «посиневшими руками» за власть.

— Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг с участием ветеранов силовых структур. — Прим. ред.), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски, — заявил он.

Лукашенко констатировал, что времена сейчас непростые.

— Нам легче не будет. Я на Всебелорусском народном собрании вам расскажу все детали, все, что происходит, что будет происходить и так далее. Надо это время пережить. Хуже будет, если мы переживем, как пережила Украина. А еще страшнее — как Карабах, сегодня это все творится. И не надо думать, что там только межнациональный конфликт. Все — в экономике в жизни людей. Если бы вы увидели, что творится в Армении, где умнейшие люди… Армяне — умный народ, а в какую ситуацию попали… Поэтому все от мозгов человека и от той ситуации, которая складывается в том или ином государстве. Не дай бог нам это пережить.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

О чем еще шла речь

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, : «Предприятие непростое. Вы лучше меня это знаете. И предприятие такое, где коррупционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятие, и желательно за бесценок». Предупредил об ответственности за противоправные действия на акциях: «Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем».

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