Избиратели обратились в парламент. Они против дополнительной защиты свидетелей-силовиков на судах

Источник материала: Tut.by

Прошло больше месяца с момента, когда в парламент поступило подписанное главой МВД предложение усилить защиту свидетелей по административным делам. Таковыми в последние месяцы часто выступают представители силовых структур. Предложенные изменения не устраивают некоторых граждан, более 1800 из которых обращаются в парламент, указывая на противоречивый характер предложенных поправок и возможные нарушения других законодательных актов в случае их принятия.



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МВД предлагает узаконить анонимность свидетелей по административным делам. Население — против

В середине сентября в парламент поступило предложение о внесении изменений в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Письмо с предложениями подписано министром внутренних дел Юрием Караевым. МВД просит принять поправки, которые позволят не разглашать сведения о личности свидетелей по административным делам, освобождать их от явки в суд, запрещать выдачу сведений о них, а также проводить закрытые судебные заседания. В МВД считают, что такие меры помогут «защитить участников административных процессов — как свидетелей, так и потерпевших, на которых в ходе рассмотрения дел оказывается давление для изменения показаний».

Похожие меры существуют в уголовных процессах. Стоит отметить, что многие из них действуют на практике и в административных делах. Нередко сотрудники силовых ведомств выступают свидетелями по скайпу и в балаклавах, а в судах называются их ненастоящие имена и фамилии.

— Судебные заседания при этом являются открытыми, где представителями деструктивных сил, СМИ и иными лицами осуществляется аудио-, фото-, видеофиксация процесса. Полученная информация с персональными данными сотрудников и их фотографиями в последнее время нередко размещается в сети Интернет с призывами оказания психологического и физического давления на должностных лиц органов внутренних дел и членов их семей, — так аргументируют необходимость предложений в письме МВД.

Такие предложения вызвали недовольство в обществе. 20 октября пять волонтеров и представителей инициативных групп принесли в парламент два обращения жителей Минска. Одно из них — на имя председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко. В нем подписавшиеся высказывают мнение о том, что предлагаемые изменения и дополнения не согласуются ни с Конституцией, ни с другими законами, ни с общепризнанными нормами в этой сфере.

— Следует отметить, что административное правонарушение является менее общественно опасным, чем совершение уголовного преступления, поэтому переносить процессуальный порядок, закрепленный в Уголовном кодексе Республики Беларусь по обеспечению безопасности потерпевшего, свидетеля или иных участников административного процесса, а также членов их семей или близких родственников и других лиц, которых они обоснованно считают близкими, не имеет смысла, так как это будет прямо нарушать конструкцию Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь и делать административный процесс закрытым и обвинительным, — говорится в обращении граждан.

— Мы проанализировали документ и внесли свои предложения, почему нельзя изменить ту или иную статью (так, как предлагает МВД. — Прим. ред.). Мы аргументируем, что эта поправка нарушает не только ряд статей ПИКоАП, но и права и свободы человека. Это затрагивает не одно конкретное лицо или группу лиц, а всю страну в целом, — рассказывает одна из подписавшихся под обращением Леокадия (по просьбе собеседников мы не приводим их фамилии, но они известны редакции).

Второе обращение адресовано председателю комиссии по законотворчеству Светлане Любецкой. Его авторы просят указать, проводилась ли экспертиза предложенных изменений, предоставить ее результаты и указать, какие документы с обоснованиями и возражениями по проекту изменений подготовили заинтересованные министерства, организации, Конституционный и Верховный суды.

«Хотим, чтобы депутаты понимали всю ответственность перед обществом»

Под первым обращением подписались, по словам представителей инициативной группы, 473 человека. Представитель избирательного округа № 96 Александр сообщил, что 21 октября он вместе с другими активными гражданами также планирует подать на имя спикера парламента Владимира Андрейченко обращение с замечаниями к поправкам. Под ним уже стоит 1393 подписи избирателей разных округов.

Участники беседы подчеркивают, что изменения, в случае их принятия, не ограничатся делами над теми, кто проходит по самой популярной в последние месяцы статье КоАП — 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Они могут коснуться и тех, кто не оплатил проезд в общественном транспорте или перешел дорогу в неположенном месте.

— Вас закроют, суд будет закрытым, найдутся какие-то свидетели, и вас на этом закрытом суде могут судить за что хочешь. И никто не сможет на это повлиять. Это коснется каждого, даже «сомневающихся», — предполагает одна из подписавшихся и член инициативной группы Ольга. — Это наш гражданский призыв к Палате представителей: это их шанс пойти с нами на диалог. Пока нас не слышат, но мы надеемся, что услышат.

— Сбором подписей и выражением своего недовольства общество хочет получить от законодательной ветви власти гарантии того, что оно будет защищено перед произволом силовых ведомств и структур. Мы хотим, чтобы депутаты, рассматривая этот законопроект, понимали всю ответственность перед обществом и перед собой, — добавляет Максим, еще один из подписавшихся под обращением минчан.

Чтобы быть уверенными, что все депутаты получат возможность ознакомиться с мнением избирателей, активная группа граждан собирается отправить копии обращения депутатам от своих округов и предложить сделать то же самое другим инициативным группам.

— Мы — реалисты и понимаем, что если на высшем уровне будет решение о принятии поправок, то против мы или за — их все равно примут. Но мы доносим своему депутату и всей Палате представителей, что избиратели внесли свои замечания. Так как деятельность депутата Палаты представителей законотворческая, то его главная обязанность — лоббировать и представлять интересы его избирателей в законотворческом процессе, — говорит Леокадия. — Если же депутаты никак не отреагируют на требования избирателей и не будут лоббировать интересы своего округа, это будет говорить об их бездействии, что может быть мотивом для отзыва депутата.

Кроме этого, активные минчане намерены обратиться в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ с просьбой провести экспертизу проекта данного документа и отправить свою оценку в Палату представителей Беларуси.