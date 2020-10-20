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Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент
21.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Уже две недели в Ждановичах обсуждают строительство новой многоэтажки, которую на 50% заселят семьи сотрудников МВД. Сегодня жителям пытались презентовать проект, но встреча пошла по другому сценарию. Подробности – в материале Realt.by.
Что и где планируется построить
Согласно
Прямо на этом месте планируют построить двухсекционный 16-этажный дом на 300 квартир (1-, 2-, 3-комнатных) и 5-уровневый паркинг на 200 машиномест. Административных помещений на первом уровне жилья пока не предусмотрено, однако проект еще может быть доработан. Заказчик строительства – ЖСПК «СОЛНЕЧНЫЙ-2020», разработчик – ООО «Никапроект». Со слов проектировщиков – пока проект на стадии концепции, поэтому эскизы застройки примерные.
Как стало известно во время презентации, квартиры в доме достанутся очередникам, в том числе 50% жилья предназначено сотрудникам МВД. На эту новость местные отреагировали шумно. Но еще больше вопросов было к выбору участка и концепции застройки.
Решение об участке принял в том числе президент
Главный архитектор не успел презентовать проект, как местные засыпали его вопросами. Люди возмущены потенциальным уплотнением, когда в агрогородке и так не хватает школ, садов и поликлиник. Как оказалось
– Я не просто говорю, я отвечаю – мы будем строить новые насосы, если понадобится построим и станцию обезжелезивания. Предлагаю сотрудничать по проекту с вашим председателем. Будем проектировать этот дом вместе, – говорил представитель заказчика. – Я построил не один десяток домов и мы эту проблему всегда решаем.
Однако жители обещаниям уже не верят. Местные считают, что проект строительства многоэтажки можно обсуждать лишь тогда, когда в районе будут решены проблемы с инфраструктурой и водой, а никак не наоборот. У многих возник вопрос о выборе участка, ведь по указу президента жилье очередникам должны строить в Смолевичах, а не в Ждановичах.
– Скажите, пожалуйста, кем было принято решение построить дом в Ждановичах? – поинтересовалась местная жительница.
– Скажу: Миноблисполкомом, Министерством архитектуры и строительства, и Президентом Республики Беларусь, – ответил представитель ЖСПК «Солнечный 2020» под гул в зале.
Далее ситуация развивалась стремительно. Вопросы становились острее, в общем, как и ответы:
– Мы высадили парк вместе с детьми, а вы предлагаете его вырубить! – с досадой проговорила женщина о посадках у многоэтажек.
– А какие у вас были документы на этот парк? – в ответ поинтересовался проектировщик.
– Предлагаю вместо многоэтажки построить школу, – выступил сидеей другой житель района.
– А вы готовы скинуться? – послышалось в ответ.
Такой аргумент вызвал новую волну возмущения в зале. Люди были уверены, что, выплачивая налоги, имеют право на социальную инфраструктуру за счет государства, а выходит – надо сбрасываться.
– Наше собрание носит рекомендательный характер. И вы все можете высказать свои замечания в письменном виде. Замечаний будет много положительных, не сомневайтесь! – попытался вмешаться начальник управления архитектуры и строительства Минского райисполкома Роман Воравко.
– Ага, 80,1% положительных замечаний, – пошутили из зала.
– Эти дома строятся нуждающимся, как и вам в свое время. Почему-то раньше никтоиз вас не выступал. Ни я, ни коллеги не виноваты, что вся Республика Беларусь почему-то стремится жить в Минском районе или городе Минске!
«По закону здесь нельзя строить дом выше 5 этажей»
После небольшой перепалки в ход пошла «тяжелая артиллерия». Один из присутствующих подготовился серьезно. Мужчина высказал комиссии свои соображения по поводу выбора участка и проекта:
– У меня вопрос: как учтено в этом проекте поручение Президента Республики Беларусь, данное, если я не ошибаюсь, в сентябре 2016 года, о том, что в районе нельзя строить выше 5 этажей? – задал вопрос мужчина, вызвав шквал аплодисментов.
– Читайте правильно документ – «если иное не согласовано»,– парировал чиновник, вызвав не меньше эмоций у присутствующих.
– Вы возводите двухсекционный дом на 300 квартир и паркинг на 200 машиномест в границах этого участка. Меня интересует, какой коэффициент интенсивности использования земельного участка предусматривает проект? Предполагаю, что больше 2-ух. Это превышение даже для столицы, не говоря уже про минский район. Вы проверьте, и, я думаю, вы найдете ошибку, – продолжил мужчина из зала.
Кроме того, были вопросы и по самому участку. Со слов жителя, этот сектор находится в красных линиях, а, значит строительство здесь возможно либо по Указу президента, либо через внесение изменений в градостроительную документацию. Мужчина предположил, что у заказчика есть документ, разрешающий стройку, но он совсем не означает, что здесь можно строить 16-этажную «свечку»:
– Так как вы не показали документ, предполагаю, что там разрешено разместить жилой дом. При этом не указаны параметры. Я так понимаю, чтобы это было в соответствии с законом, там можно было разместить двух-трех секционный пятиэтажный дом. В этом случае, вопросов было бы меньше.
Вопросы были не только о жилой застройке, но и по паркингу. На что архитектор отметил, что проектирование еще ведется, а на экспозиции представлена лишь концепция. Однако житель района усомнился в возможности размещения паркинга на этой территории с соблюдением всех норм, предположив, что из-за этого объект просто не построят.
– Кроме того, есть документ, где прописано, что между первой и второй кольцевыми разрешено строительство многоквартирного жилья повешенных потребительских качеств, а не средних или типовых, мало того – преимущество отдается усадебной застройке. Это почему-то не учтено. Также недопустимо размещать на этой территории стихийную застройку, а лично я считаю, что без детального плана и другой градостроительной документации этот объект – стихийная застройка.
Эта территория вообще двойного подчинения, а красные линии очень важны для выездной магистрали столицы. Сейчас разместив на этом пути жилые дома, в последствии мы столкнемся с автомобильным коллапсом, ведь изначально всеми генеральными планами предусматривалось, что здесь будет выезд на трассу.
В связи с этим, я предлагаю – давайте сначала разработаем детальный и генеральный планы на эту территорию, проверим, можно ли здесь размещать дом, хватает ли школ и садов. После чего и сядем обсуждать проект. Давайте делать свою работу максимально профессионально, с учетом существующего законодательства, – закончил мужчина, вновь вызвав аплодисменты в зале.
Однако среди присутствующих было и другое мнение. Одна лишь женщина с первого ряда выразилась «за» стройку многоэтажки на этом месте. Правда, договорить она не успела, зал приглушил выступающую криками «Мы против»:
– Мы очень просим вас строить эти дома. Там бурелом, никто не ухаживает! Много людей «за», просто они на работе, а не пришли сюда «щелкать». А эти пришли, потому что дачи и квартиры уже построили, сдают квартирантам, а другим построиться не дают! Пожалуйста, мы очень просим построить эти дома! – проговорила женщина, закрываясь от камер.
Напомним, что общественное обсуждение проекта продлится до 30 октября 2020 года. Ознакомиться с экспозицией можно в холле Ждановичском сельисполкома по адресу: Минский район, аг. Ждановичи, ул. Парковая,4 (с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00). Свое мнение можно выразить в книге замечаний или предложений, либо направить на электронную почту (jdanovichi(собачка)mrik.gov.by, zam_stroit(собачка)mrik.gov.by) с пометкой «общественное обсуждение».
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Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент
Уже две недели в Ждановичах обсуждают строительство новой многоэтажки, которую на 50% заселят семьи сотрудников МВД. Сегодня жителям пытались презентовать проект,...
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