Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент

Как стало известно во время презентации, квартиры в доме достанутся очередникам, в том числе 50% жилья предназначено сотрудникам МВД. На эту новость местные отреагировали шумно. Но еще больше вопросов было к выбору участка и концепции застройки.

Решение об участке принял в том числе президент

Главный архитектор не успел презентовать проект, как местные засыпали его вопросами. Люди возмущены потенциальным уплотнением, когда в агрогородке и так не хватает школ, садов и поликлиник. Как оказалось не только в Минске , но и в Ждановичах полно проблем и с питьевой водой. Со слов местных жителей, в квартирах из крана течет коричневая вода и сделать с этим ничего не могут уже более 10 лет. «Району необходимы новые насосы и станция обезжелезивания воды, а не новые многоэтажки», – считают жители. Представитель заказчика Дмитрий Попов на этой почве попытался найти компромисс, обещая решить вопрос в процессе строительства, но доверия среди собравшихся не вызвал:

– Я не просто говорю, я отвечаю – мы будем строить новые насосы, если понадобится построим и станцию обезжелезивания. Предлагаю сотрудничать по проекту с вашим председателем. Будем проектировать этот дом вместе, – говорил представитель заказчика. – Я построил не один десяток домов и мы эту проблему всегда решаем.

Однако жители обещаниям уже не верят. Местные считают, что проект строительства многоэтажки можно обсуждать лишь тогда, когда в районе будут решены проблемы с инфраструктурой и водой, а никак не наоборот. У многих возник вопрос о выборе участка, ведь по указу президента жилье очередникам должны строить в Смолевичах, а не в Ждановичах.

– Скажите, пожалуйста, кем было принято решение построить дом в Ждановичах? – поинтересовалась местная жительница.

– Скажу: Миноблисполкомом, Министерством архитектуры и строительства, и Президентом Республики Беларусь, – ответил представитель ЖСПК «Солнечный 2020» под гул в зале.