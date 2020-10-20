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Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент

21.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Уже две недели в Ждановичах обсуждают строительство новой многоэтажки, которую на 50% заселят семьи сотрудников МВД. Сегодня жителям пытались презентовать проект, но встреча пошла по другому сценарию. Подробности – в материале Realt.by.

Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент

Что и где планируется построить

Согласно проектной документации, новую многоэтажку возведут на участке площадью 1,11 га в агрогородке Ждановичи. Территория находится между многоквартирным домом по адресу ул. Парковая 1В и частным сектором. Сегодня здесь разбита зона отдыха с небольшим прудом, высажен парк, рядом лес и детская площадка. Территория выглядит ухоженной и облагороженной.

Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент
Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент
Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент
Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент

Прямо на этом месте планируют построить двухсекционный 16-этажный дом на 300 квартир (1-, 2-, 3-комнатных) и 5-уровневый паркинг на 200 машиномест. Административных помещений на первом уровне жилья пока не предусмотрено, однако проект еще может быть доработан. Заказчик строительства – ЖСПК «СОЛНЕЧНЫЙ-2020», разработчик – ООО «Никапроект». Со слов проектировщиков – пока проект на стадии концепции, поэтому эскизы застройки примерные.

Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент
Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент
Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент
Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент

Как стало известно во время презентации, квартиры в доме достанутся очередникам, в том числе 50% жилья предназначено сотрудникам МВД. На эту новость местные отреагировали шумно. Но еще больше вопросов было к выбору участка и концепции застройки.

Решение об участке принял в том числе президент

Главный архитектор не успел презентовать проект, как местные засыпали его вопросами. Люди возмущены потенциальным уплотнением, когда в агрогородке и так не хватает школ, садов и поликлиник. Как оказалось не только в Минске, но и в Ждановичах полно проблем и с питьевой водой. Со слов местных жителей, в квартирах из крана течет коричневая вода и сделать с этим ничего не могут уже более 10 лет. «Району необходимы новые насосы и станция обезжелезивания воды, а не новые многоэтажки», – считают жители. Представитель заказчика Дмитрий Попов на этой почве попытался найти компромисс, обещая решить вопрос в процессе строительства, но доверия среди собравшихся не вызвал:

– Я не просто говорю, я отвечаю – мы будем строить новые насосы, если понадобится построим и станцию обезжелезивания. Предлагаю сотрудничать по проекту с вашим председателем. Будем проектировать этот дом вместе, – говорил представитель заказчика. – Я построил не один десяток домов и мы эту проблему всегда решаем.

Однако жители обещаниям уже не верят. Местные считают, что проект строительства многоэтажки можно обсуждать лишь тогда, когда в районе будут решены проблемы с инфраструктурой и водой, а никак не наоборот. У многих возник вопрос о выборе участка, ведь по указу президента жилье очередникам должны строить в Смолевичах, а не в Ждановичах.

– Скажите, пожалуйста, кем было принято решение построить дом в Ждановичах?поинтересовалась местная жительница.

– Скажу: Миноблисполкомом, Министерством архитектуры и строительства, и Президентом Республики Беларусь, – ответил представитель ЖСПК «Солнечный 2020» под гул в зале.

Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент
Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент

Далее ситуация развивалась стремительно. Вопросы становились острее, в общем, как и ответы:

– Мы высадили парк вместе с детьми, а вы предлагаете его вырубить! с досадой проговорила женщина о посадках у многоэтажек.

– А какие у вас были документы на этот парк? – в ответ поинтересовался проектировщик.

Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент

– Предлагаю вместо многоэтажки построить школу, – выступил сидеей другой житель района.

А вы готовы скинуться? – послышалось в ответ.

Такой аргумент вызвал новую волну возмущения в зале. Люди были уверены, что, выплачивая налоги, имеют право на социальную инфраструктуру за счет государства, а выходит – надо сбрасываться.

Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент
Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент
Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент

– Наше собрание носит рекомендательный характер. И вы все можете высказать свои замечания в письменном виде. Замечаний будет много положительных, не сомневайтесь! попытался вмешаться начальник управления архитектуры и строительства Минского райисполкома Роман Воравко.

– Ага, 80,1% положительных замечаний, – пошутили из зала.

Эти дома строятся нуждающимся, как и вам в свое время. Почему-то раньше никтоиз вас не выступал. Ни я, ни коллеги не виноваты, что вся Республика Беларусь почему-то стремится жить в Минском районе или городе Минске!

Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент
Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент
Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент
Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент

«По закону здесь нельзя строить дом выше 5 этажей»

После небольшой перепалки в ход пошла «тяжелая артиллерия». Один из присутствующих подготовился серьезно. Мужчина высказал комиссии свои соображения по поводу выбора участка и проекта:

– У меня вопрос: как учтено в этом проекте поручение Президента Республики Беларусь, данное, если я не ошибаюсь, в сентябре 2016 года, о том, что в районе нельзя строить выше 5 этажей? – задал вопрос мужчина, вызвав шквал аплодисментов.

– Читайте правильно документ – «если иное не согласовано»,– парировал чиновник, вызвав не меньше эмоций у присутствующих.  

Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент
Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент

– Вы возводите двухсекционный дом на 300 квартир и паркинг на 200 машиномест в границах этого участка. Меня интересует, какой коэффициент интенсивности использования земельного участка предусматривает проект? Предполагаю, что больше 2-ух. Это превышение даже для столицы, не говоря уже про минский район. Вы проверьте, и, я думаю, вы найдете ошибку, – продолжил мужчина из зала.

Кроме того, были вопросы и по самому участку. Со слов жителя, этот сектор находится в красных линиях, а, значит строительство здесь возможно либо по Указу президента, либо через внесение изменений в градостроительную документацию. Мужчина предположил, что у заказчика есть документ, разрешающий стройку, но он совсем не означает, что здесь можно строить 16-этажную «свечку»:

– Так как вы не показали документ, предполагаю, что там разрешено разместить жилой дом. При этом не указаны параметры. Я так понимаю, чтобы это было в соответствии с законом, там можно было разместить двух-трех секционный пятиэтажный дом. В этом случае, вопросов было бы меньше.

Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент

Вопросы были не только о жилой застройке, но и по паркингу. На что архитектор отметил, что проектирование еще ведется, а на экспозиции представлена лишь концепция. Однако житель района усомнился в возможности размещения паркинга на этой территории с соблюдением всех норм, предположив, что из-за этого объект просто не построят.

– Кроме того, есть документ, где прописано, что между первой и второй кольцевыми разрешено строительство многоквартирного жилья повешенных потребительских качеств, а не средних или типовых, мало того – преимущество отдается усадебной застройке. Это почему-то не учтено. Также недопустимо размещать на этой территории стихийную застройку, а лично я считаю, что без детального плана и другой градостроительной документации этот объект – стихийная застройка.

Эта территория вообще двойного подчинения, а красные линии очень важны для выездной магистрали столицы. Сейчас разместив на этом пути жилые дома, в последствии мы столкнемся с автомобильным коллапсом, ведь изначально всеми генеральными планами предусматривалось, что здесь будет выезд на трассу.

В связи с этим, я предлагаю – давайте сначала разработаем детальный и генеральный планы на эту территорию, проверим, можно ли здесь размещать дом, хватает ли школ и садов. После чего и сядем обсуждать проект. Давайте делать свою работу максимально профессионально, с учетом существующего законодательства, – закончил мужчина, вновь вызвав аплодисменты в зале. 

Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент

Однако среди присутствующих было и другое мнение. Одна лишь женщина с первого ряда выразилась «за» стройку многоэтажки на этом месте. Правда, договорить она не успела, зал приглушил выступающую криками «Мы против»:

– Мы очень просим вас строить эти дома. Там бурелом, никто не ухаживает! Много людей «за», просто они на работе, а не пришли сюда «щелкать». А эти пришли, потому что дачи и квартиры уже построили, сдают квартирантам, а другим построиться не дают! Пожалуйста, мы очень просим построить эти дома! – проговорила женщина, закрываясь от камер.

Скандал в Ждановичах. Жители выступили против строительства дома для МВД, заказчик – решение об этом принимал в том числе президент

Напомним, что общественное обсуждение проекта продлится до 30 октября 2020 года. Ознакомиться с экспозицией можно в холле Ждановичском сельисполкома по адресу: Минский район, аг. Ждановичи, ул. Парковая,4 (с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00).  Свое мнение можно выразить в книге замечаний или предложений, либо направить на электронную почту (jdanovichi(собачка)mrik.gov.by, zam_stroit(собачка)mrik.gov.by) с пометкой «общественное обсуждение».

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Уже две недели в Ждановичах обсуждают строительство новой многоэтажки, которую на 50% заселят семьи сотрудников МВД. Сегодня жителям пытались презентовать проект,...
 
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