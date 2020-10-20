ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Указ: застройщику комплекса "Минск-Мир" предоставлен ряд льгот

21.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым застройщику многофункционального комплекса "Минск-Мир" предоставляются некоторые преференции.

© Sputnik / Виктор Толочко
История Минского аэропорта в фотографиях
23

"В целях обеспечения своевременного завершения строительства данного комплекса совершенствуются условия реализации инвестиционного проекта, в том числе заказчику комплекса предоставляется ряд прав", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Так, застройщик сможет разрабатывать проектную документацию на объекты, утверждать их и вносить изменения без корректировки всего проекта.

Предоставлено также право определять стоимость объектов долевого строительства по фактически понесенным затратам; безвозмездно использовать здания и сооружениz, находящиеся на территории комплекса и подлежащие сносу.

Документом установлено, что здание "Белаэронавигации", расположенное в "Минск-Мир", снесено не будет.

Проект строительства делового района "Минск-Сити" на месте аэропорта Минск-1 был подготовлен еще в 2007 году. Возводить его должна была российская компания "Итера", но по финансовым причинам сроки начала работ постоянно смещались. В 2012 году контракт с застройщиком был разорван. В 2015 году новым инвестором стала сербская компания "Дана Астра", а проект получил новое название – "Минск-Мир". Тогда же резиденты Беларуси и Сербии заложили капсулу и дали старт строительству. Первоначально реализовать проект инвестор собирался до конца 2025 года, позже сроки отодвинули до 2027-го.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документ был принят для того, чтобы застройщик успел своевременно завершить возведение масштабного комплекса.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: Только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если ее забрать, оппозиции не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика