|
Указ: застройщику комплекса "Минск-Мир" предоставлен ряд льгот
21.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым застройщику многофункционального комплекса "Минск-Мир" предоставляются некоторые преференции.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В целях обеспечения своевременного завершения строительства данного комплекса совершенствуются условия реализации инвестиционного проекта, в том числе заказчику комплекса предоставляется ряд прав", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Так, застройщик сможет разрабатывать проектную документацию на объекты, утверждать их и вносить изменения без корректировки всего проекта.
Предоставлено также право определять стоимость объектов долевого строительства по фактически понесенным затратам; безвозмездно использовать здания и сооружениz, находящиеся на территории комплекса и подлежащие сносу.
Документом установлено, что здание "Белаэронавигации", расположенное в "Минск-Мир", снесено не будет.
Проект строительства делового района "Минск-Сити" на месте аэропорта Минск-1 был подготовлен еще в 2007 году. Возводить его должна была российская компания "Итера", но по финансовым причинам сроки начала работ постоянно смещались. В 2012 году контракт с застройщиком был разорван. В 2015 году новым инвестором стала сербская компания "Дана Астра", а проект получил новое название – "Минск-Мир". Тогда же резиденты Беларуси и Сербии заложили капсулу и дали старт строительству. Первоначально реализовать проект инвестор собирался до конца 2025 года, позже сроки отодвинули до 2027-го.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документ был принят для того, чтобы застройщик успел своевременно завершить возведение масштабного комплекса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)