Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым застройщику многофункционального комплекса "Минск-Мир" предоставляются некоторые преференции.

"В целях обеспечения своевременного завершения строительства данного комплекса совершенствуются условия реализации инвестиционного проекта, в том числе заказчику комплекса предоставляется ряд прав", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Так, застройщик сможет разрабатывать проектную документацию на объекты, утверждать их и вносить изменения без корректировки всего проекта.

Предоставлено также право определять стоимость объектов долевого строительства по фактически понесенным затратам; безвозмездно использовать здания и сооружениz, находящиеся на территории комплекса и подлежащие сносу.

Документом установлено, что здание "Белаэронавигации", расположенное в "Минск-Мир", снесено не будет.

Проект строительства делового района "Минск-Сити" на месте аэропорта Минск-1 был подготовлен еще в 2007 году. Возводить его должна была российская компания "Итера", но по финансовым причинам сроки начала работ постоянно смещались. В 2012 году контракт с застройщиком был разорван. В 2015 году новым инвестором стала сербская компания "Дана Астра", а проект получил новое название – "Минск-Мир". Тогда же резиденты Беларуси и Сербии заложили капсулу и дали старт строительству. Первоначально реализовать проект инвестор собирался до конца 2025 года, позже сроки отодвинули до 2027-го.