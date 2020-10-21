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Мобильные операторы России и Беларуси 1 ноября перейдут на новые тарифы
21.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 окт – Sputnik. Прогресс наметился в вопросе отмены роуминга меду Россией и Беларусью, сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
© Sputnik / Александр Астафьев
С 1 ноября операторы в тестовом режиме перейдут на новую тарификацию. Это хоть и не означает отмены роуминга, однако существенно сокращает стоимость минуты телефонных разговоров – с 30 центов до 1,5 цента.
"Посмотрят, как будет работать, потом дальше будут развивать эту тему в направлении отмены роуминга, насколько это будет возможно ", – сказал Рапота журналистам по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства.
В октябре также стало известно о возможной
Напомним, что с 2017 года обсуждается тема отмены роуминга в Союзном государстве. Соответствующая дорожная карта была утверждена в декабре 2019 года. Как
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Переход на новую систему тарификации не отменяет полностью тарифы на роуминг, но значительно снижает цены.
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