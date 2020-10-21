Белорусские нефтяники построили пять новых скважин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Работники Светлогорского управления буровых работ построили в сентябре пять скважин, сообщили в пресс-службе Белоруснефти.

"Новые объекты находятся на Речицком, Карташовском, Некрасовском, Красносельском и Угольском месторождениях", - уточнили в белорусской компании.

В пресс-службе также рассказали, что рабочие, занятые на монтировании вышек, передали Светлогорскому управлению буровых работ шесть смонтированных буровых установок.

Ранее в Белоруснефти сообщили, что в будущем году планируют сосредоточиться на поисково-разведочных работах, потому что перед компанией стоит амбициозная задача – стабилизировать добычу нефти с 2023 года на уровне 1 770 тысяч тонн.

Сколько добудут нефти в 2020 году?

По состоянию на 1 января 2020 года на балансе "Белоруснефти" числятся 80 месторождений с остаточными извлекаемыми запасами 43 миллиона 943 тысячи тонн.

Весь фонд нефтяных скважин в Беларуси, который эксплуатируется и где добывается черное золото, составляет 865 скважин. В 2013-2016 годах произошла стабилизация добычи на уровне 1 645 000 тонн сырья в год. Начиная с 2017 года, идет рост добычи с шагом в 20 тысяч тонн.

"Положительная динамика будет сохранена и в этом году. Ожидаемый объем 2020 года — 1 миллион 710 тысяч тонн", – сказал начальник НГДУ "Речицанефть" Сергей Ласица в интервью "Вестнику Белнефтехима".

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