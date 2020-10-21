ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские нефтяники построили пять новых скважин

21.10.2020 10:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Работники Светлогорского управления буровых работ построили в сентябре пять скважин, сообщили в пресс-службе Белоруснефти.

"Новые объекты находятся на Речицком, Карташовском, Некрасовском, Красносельском и Угольском месторождениях", - уточнили в белорусской компании.

© Photo : Вячеслав Суходольский
Белоруснефть: одна новая скважина проблему не решит, но это перспектива

В пресс-службе также рассказали, что рабочие, занятые на монтировании вышек, передали Светлогорскому управлению буровых работ шесть смонтированных буровых установок.

Ранее в Белоруснефти сообщили, что в будущем году планируют сосредоточиться на поисково-разведочных работах, потому что перед компанией стоит амбициозная задача – стабилизировать добычу нефти с 2023 года на уровне 1 770 тысяч тонн.

Сколько добудут нефти в 2020 году?

По состоянию на 1 января 2020 года на балансе "Белоруснефти" числятся 80 месторождений с остаточными извлекаемыми запасами 43 миллиона 943 тысячи тонн.

Весь фонд нефтяных скважин в Беларуси, который эксплуатируется и где добывается черное золото, составляет 865 скважин. В 2013-2016 годах произошла стабилизация добычи на уровне 1 645 000 тонн сырья в год. Начиная с 2017 года, идет рост добычи с шагом в 20 тысяч тонн.

"Положительная динамика будет сохранена и в этом году. Ожидаемый объем 2020 года — 1 миллион 710 тысяч тонн", – сказал начальник НГДУ "Речицанефть" Сергей Ласица в интервью "Вестнику Белнефтехима".

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые объекты, где добывается белорусское "черное золото", находятся на Речицком, Карташовском, Некрасовском, Красносельском и Угольском месторождениях.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Мобильные операторы России и Беларуси 1 ноября перейдут на новые тарифы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика