Список политзаключенных в Беларуси увеличился до 102 человек. Правозащитники назвали 9 новых фамилий

Источник материала: Tut.by

Политзаключенными признаны еще 9 человек. Таким образом общий список людей, преследуемых по политическим мотивам, сейчас содержит 102 фамилии. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: TUT.BY

Правозащитники назвали политзаключенными Сергея Брыля, Андрея Попова, Павла Недбайло, Сергея Леженко, Дмитрия Ивашкова, Юрия Белько, Дмитрия Ластовского, Ярослава Зборовского, Дениса Болтутя.

Болтутю предъявлено обвинение по ст. 342 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок), остальным — по ст. 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса.

Правозащитники напоминают:

свобода мирных собраний гарантирована Международным пактом о гражданских и политических правах;

выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам президентских выборов, которые не признало и международное сообщество;

собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности, несмотря на это люди были атакованы силовиками;

впервые против мирных демонстрантов в стране были использованы резиновые пули, водометы, шумовые гранаты.

— Мы расцениваем преследование Сергея Брыля, Андрея Попова, Павла Недбайло, Сергея Леженко, Дмитрия Ивашкова, Юрия Белько, Дмитрия Ластовского, Ярослава Зборовского, Дениса Болтутя, которых обвиняют по ст. 293 и ст. 342 УК РБ, как политически мотивированное в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и высказывания своего мнения относительно объявленных выборов президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными, — отмечают правозащитники.

Они требуют незамедлительно освободить этих людей из-под стражи, прекратить их уголовное преследование, а также освободить всех политических заключенных и остановить политические репрессии в стране.