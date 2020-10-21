|
Список политзаключенных в Беларуси увеличился до 102 человек. Правозащитники назвали 9 новых фамилий
21.10.2020 11:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Политзаключенными признаны еще 9 человек. Таким образом общий список людей, преследуемых по политическим мотивам, сейчас содержит 102 фамилии. Об этом
Правозащитники назвали политзаключенными Сергея Брыля, Андрея Попова, Павла Недбайло, Сергея Леженко, Дмитрия Ивашкова, Юрия Белько, Дмитрия Ластовского, Ярослава Зборовского, Дениса Болтутя.
Болтутю предъявлено обвинение по ст. 342 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок), остальным — по ст. 293 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса.
Правозащитники напоминают:
— Мы расцениваем преследование Сергея Брыля, Андрея Попова, Павла Недбайло, Сергея Леженко, Дмитрия Ивашкова, Юрия Белько, Дмитрия Ластовского, Ярослава Зборовского, Дениса Болтутя, которых обвиняют по ст. 293 и ст. 342 УК РБ, как политически мотивированное в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и высказывания своего мнения относительно объявленных выборов президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными, — отмечают правозащитники.
Они требуют незамедлительно освободить этих людей из-под стражи, прекратить их уголовное преследование, а также освободить всех политических заключенных и остановить политические репрессии в стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Список политзаключенных в Беларуси увеличился до 102 человек. Правозащитники назвали 9 новых фамилий
Они требуют незамедлительно освободить этих людей из-под стражи, прекратить их уголовное преследование, а также освободить всех политических заключенных и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)