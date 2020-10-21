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Акция в МТС: специальная цена на Huawei P30 Pro по 8 ноября

21.10.2020 12:15 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В салонах связи и интернет-магазине МТС по 8 ноября включительно флагман 2019 года Huawei P30 Pro доступен по сниженной цене. Его можно приобрести со скидкой 300 рублей.

Сэкономить при покупке Huawei P30 Pro можно 300 рублей. С 20 октября по 8 ноября цена снижена до 1999 рублей. Уменьшены платежи и по рассрочке.

В рассрочку на год смартфон доступен за 181,72 рубля в месяц, а при двухлетней рассрочке – 86,91 рубля в месяц.

Huawei P30 Pro – это один из самых удачных флагманов компании, вобравший в себя мощную техническую начинку, продвинутую камеру с 5-ти кратным оптическим зумом и свежие дизайнерские решения. Смартфон работает на 8-ядерном процессоре Kirin 980 и входит в топ самых производительных смартфонов в мире. 8 ГБ оперативной памяти добавляют девайсу еще несколько очков в гонке за производительностью.

Из полезных интерфейсов стоит отметить встроенный NFC для бесконтактных платежей, идеально работающий Bluetooth 5.0 для подключения разнообразных гаджетов и даже ИК-порт для управления бытовыми приборами вместо пульта.

Самое лучшее в смартфоне Huawei P30 Pro – это, конечно же, его камеры. Фронтальная камера на 32 Мп порадует качественными селфи в высоком разрешении. Основная же камера от Leica состоит из четырех модулей: 40 Мп-камеры с оптической стабилизацией, широкоугольной камерой на 20 Мп, телефотообъективом с оптическим зумом 5х и гибридным зумом 10х и камерой с лазерным автофокусом и стабилизацией картинке на базе AI.

Батареи емкостью 4200 мАч хватит на полноценный день работы с одной подзарядки, а быстрое зарядное устройство восстановит с 0 до 100% батарею примерно за час.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732

 
 
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В салонах связи и интернет-магазине МТС по 8 ноября включительно флагман 2019 года Huawei P30 Pro доступен по сниженной цене. Его можно приобрести со скидкой 300 рублей.
 
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