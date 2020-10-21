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Акция в МТС: специальная цена на Huawei P30 Pro по 8 ноября
21.10.2020 12:15 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В салонах связи и интернет-магазине МТС по 8 ноября включительно флагман 2019 года Huawei P30 Pro доступен по сниженной цене. Его можно приобрести со скидкой 300 рублей.
Сэкономить при покупке
В рассрочку на год смартфон доступен за 181,72 рубля в месяц, а при двухлетней рассрочке – 86,91 рубля в месяц.
Из полезных интерфейсов стоит отметить встроенный NFC для бесконтактных платежей, идеально работающий Bluetooth 5.0 для подключения разнообразных гаджетов и даже ИК-порт для управления бытовыми приборами вместо пульта.
Самое лучшее в смартфоне
Батареи емкостью 4200 мАч хватит на полноценный день работы с одной подзарядки, а быстрое зарядное устройство восстановит с 0 до 100% батарею примерно за час.
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в
СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732
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В салонах связи и интернет-магазине МТС по 8 ноября включительно флагман 2019 года Huawei P30 Pro доступен по сниженной цене. Его можно приобрести со скидкой 300 рублей.
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