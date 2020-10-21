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Доллар падает, евро растет: актуальные курсы валют на среду

21.10.2020 12:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт - Sputnik. Евро и рубль стали дороже, а вот американская валюта продолжает падать.

После вчерашних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар "просел" на 0,64%. Евро вырос - на 0,1%, российский рубль тоже прибавил в цене - +0,37%.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Сегодня купить валюту в обменниках можно по следующим ценам:

1 доллар – 2,5466 рубля,

1 евро – 3,0218 рубля,

100 российских рублей – 3,306 рубля.

Лучшее предложение по продаже американской валюты у Альфа-Банка, Абсолютбанка и Беларусбанка: 2,548 рубля. Самый высокий курс у БелВЭБ – 2,59 рубля. Евро дешевле всего обойдется в обменниках Абсолютбанка – 3,021 рубля, дороже (3,07 рубля) – в БелВЭб и Цептер Банке. Приобрети 100 российских рублей выгоднее всего в Абсолютбанке и БСБ Банке по курсу 3,307 белорусских рубля. Альфа-банк и БелВЭБ предлагают российскую валюту дороже – 3,38 рубля.  

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На белорусской бирже доллар третий день подряд сбавляет позиции, в то время как евро незначительно вырос в цене.
 
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