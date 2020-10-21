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«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до $50 тысяч

21.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Второй месяц квартиры в Минске падают в цене. И хоть скорость падения стоимости «вторички» не такая высокая, как хотелось бы покупателям (на «двушки» она и вовсе самая низкая, согласно нашей аналитике), но все равно в продаже начали активно появляться отличные варианты по непривычно низкой цене. Собрали для вас подборку неплохих «двушек» с ремонтом стоимостью до $50 тысяч.

Первая квартира находится по адресу ул. Михаловская, дом 16 (р-н Михалово). Квартира расположена на первом этаже в столбике-новостройке (дом сдан в 2018 году). Площадь «двушки» 40.5 квадратов. Продавец немногословно описал квартиру так: «Квартира для жизни. Бери чемодан и заезжай! Новостройка с хорошим ремонтом». Цена: $49.900.

«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч

Следующая квартира расположена рядом со станцией метро «Грушевка» (ул. Хмелевского, дом 38). «Двушка» на первом высоком этаже трёхэтажного кирпичного дома имеет площадь 38 «квадратов». В квартире выполнен свежий ремонт: во всех окнах установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, в жилых комнатах на полу новый линолеум, свежие обои, натяжные потолки, заменены межкомнатные двери. В совмещённом санузле стены облицованы плиткой. Требуется доделать ремонт в кухне и коридоре. Бонусом идет сухой, чистый и вместительный подвал.

«Аккуратная, светлая, уютная квартира в одном из тихих районов столицы. Спокойные и приятные соседи. Отлично развита инфраструктура. Рядом с домом расположены детские сады, школы, аптеки, банки, почта, торговые центры, кафе, рестораны, детская площадка во дворе, замечательная парковая зона для прогулок и активного отдыха», - пишет продавец. Цена: $49.900.

«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч

Возле ДК «МАЗ» (Партизанский просп., 122) продается просторная квартира площадью в 42 квадратных метра. Рядом станция метро «Автозаводская» и торговый центр «Момо». Продавец сообщает, что квартира полностью укомплектована мебелью и техникой.

«Квартира для особых ценителей малоэтажных застроек - сталинок. 3 метровые потолки и 5 квартир в подъезде. Метро 600 метров либо 3-4 минуты пешком. Детский сад во дворе, бассейн 2 минуты ходьбы. 2 школы в шаговой доступности. Во дворе всегда есть парковочные места», - делится продавец. Цена: $50.000.

«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч

Интересное предложение есть в микрорайоне "Колядичи". Квартира находится по адресу ул. Макаренко, 1. Фактически, это уже не Минск (2 км. от МКАД), однако в регистрации у вас будет значится именно Минск, а не район, утверждает продавец. Дом малоквартирный, на 4 квартиры, и у каждой квартиры свой вход и своя лестничная площадка, своё парковочное место у дома и огороженная территория! Возле дома за недорого можно арендовать сарай с погребом. Площадь «двушки» - 44.3 квадратного метра.

«Это прекрасный вариант двухкомнатной квартиры в идеальном, практически новом состоянии! Совсем недавно делался ремонт, новый ламинат, выровнены стены, разведена электрика, новые обои, натяжные потолки, новые двери, кухня, окна. Толстые, прочные, кирпичные стены делают квартиру тёплой, летом не душно, соседей (они только сбоку) не слышно!» - пишет автор объявления.Цена: $45.000.

«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч

Неплохой вариант есть в Зеленом Луге на улице Крамского, 16. Квартира площадью 38.5 «квадратов» находится на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Вокруг много зелени, внутри выполнен неплохой ремонт. Особенно привлекают фото ванной. 

«Продается уютная двухкомнатная квартира в самом зеленом микрорайоне. В квартире сделан ремонт, есть погреб, Расположена в хорошем месте, много магазинов, сады и школы, недалеко метро «Московская», до центра города 15 минут, большая парковка для автомобилей» - сообщает продавец. Цена: $45.000. Кстати эта квартира уже мелькала в нашей подборке дешевых "двушек" в конце июля. С того времени цена на квартиру не изменилась.

«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч

Еще одна уютная «двушка» продается рядом со станцией метро «Михалово». Квартира площадью 39.8 квадратного метра расположена на первом этаже двухэтажного дома. Отличительная особенность этой «двушки» - совмещенная с кухней гостиная и огромная ванная комната.

«В квартире сделан качественный ремонт, который позволяет сразу заехать и комфортно жить. Новая электрика, радиаторы отопления с регулировкой обеспечат комфорт и независимость внутри квартиры от погодных условий за окном. Организована просторная ванная комната с большой ванной и отличным ремонтом. Есть большой шкаф-купе, а также возможность оставить всю технику и мебель. Хорошие соседи. Есть хозпостройка на улице для хранения шин, велосипеда и прочего», - перечисляет плюсы автор объявления. Цена: $48.500.

«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч

По ул. Гуртьева, 16 (Микрорайон "Военный городок (Великий лес)") продается двухкомнатная квартира с качественным ремонтом. «Двушка» площадью 41.9 «квадратов» находится на втором этаже пятиэтажного дома.

«Квартира готова к просмотру и проживанию! Приезжайте, смотрите, готовы к переговорам!», - делиться продавец. Цена: $48.400.

«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч

В Курасовщине на улице Ландера, 30, продается двухкомнатная «брежневка» с подвалом площадью 38 квадратных метров. Находится квартира на третьем этаже «пятиэтажки», в которой в 2006 году был выполнен капитальный ремонт.

«Аккуратный ремонт: в комнатах на полу ламинат, натяжные потолки, на стены на кухне нанесена декоративная штукатурка. Капитальный ремонт сделан 2006 году: заменили трубы, окна, утеплен фасад дома», - пишет продавец. Цена: $49.000. Владелец готов также к обмену на однушку в этом же районе.

«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч

Еще одна двухкомнатная квартира продается на улице Шабаны д. 3, в 15-ти минутах от метро «Могилевская». «Двушка» площадью 43 квадратных метра находится на 4 этаже 5-тиэтажного дома. Квартира имеет большие раздельные жилые комнаты 13,72 м2 и 15,40 м2. Кухня почти 6 м2. Санузел совмещенный, лоджия не застеклена, зато во всех комнатах и кухне установлены ПВХ окна.

«Возле дома находятся необходимые для ежедневной жизни объекты: магазины продуктов, два детских сада и две школы для Ваших детей, бассейн, поликлиника для взрослых и детей в одном здании, отделение почты, аптеки. Основной торговый объект этого района – это торгово-развлекательный центр «Момо», где вы сможете найти много чего: от продуктов до строительных материалов. Удобно то, что, выйдя из «Момо», Вы сразу же садитесь на автобус и доезжаете практически до дома. Вам даже не придется таскать тяжелые пакеты, потому что транспортная логистика грамотно организована» - описывает плюсы расположения продавец. Цена: $45.900.

«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч

Завершает нашу подборку «двушка» по адресу Энергетический проезд, 4. Квартира площадью 37.7 квадратного метра расположена на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. Высота потолков составляет почти 3 метра. В квартире выполнен хороший ремонт, продаётся вместе с мебелью.

«Малонаселенный теплый кирпичный дом. Отличное транспортное сообщение, в 10 минутах ходьбы от метро «Партизанская». Рядом Белорусский государственный экономический университет. Развитая инфраструктура» - делится автор объявления. Цена: $45.900.

«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч
«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до тысяч

 
Теги: Минск
 
 
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Второй месяц квартиры в Минске падают в цене. И хоть скорость падения стоимости «вторички» не такая высокая, как хотелось бы покупателям (на «двушки» она и вовсе...
 
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