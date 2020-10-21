«Очень низкая цена и готовы к разумному торгу!» Подборка «двушек» в Минске стоимостью до $50 тысяч

Следующая квартира расположена рядом со станцией метро «Грушевка» (ул. Хмелевского, дом 38). «Двушка» на первом высоком этаже трёхэтажного кирпичного дома имеет площадь 38 «квадратов». В квартире выполнен свежий ремонт: во всех окнах установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, в жилых комнатах на полу новый линолеум, свежие обои, натяжные потолки, заменены межкомнатные двери. В совмещённом санузле стены облицованы плиткой. Требуется доделать ремонт в кухне и коридоре. Бонусом идет сухой, чистый и вместительный подвал.

«Аккуратная, светлая, уютная квартира в одном из тихих районов столицы. Спокойные и приятные соседи. Отлично развита инфраструктура. Рядом с домом расположены детские сады, школы, аптеки, банки, почта, торговые центры, кафе, рестораны, детская площадка во дворе, замечательная парковая зона для прогулок и активного отдыха», - пишет продавец. Цена: $49.900.