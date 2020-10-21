Вспоминаем, сколько раз за 26 лет Лукашенко повторял, что власти «наелся» и за нее не держится

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сам признается, что уже много раз говорил о том, что не держится за власть «посиневшими руками» и «наелся» президентства. Это же он повторял и во время визита к политзаключенным: как заявил участник той встречи Юрий Воскресенский, Лукашенко дал слово, что нынешний президентский срок будет для него последним; это же Минске будет наведен порядок». О чем говорил Лукашенко, назначая ректоров и чиновников">говорил вчера, назначая ректоров трех вузов и чиновников. Давайте посмотрим, давно ли подобные заявления появились в риторике Лукашенко, который пребывает на высшем государственном посту уже 27-й год подряд.



Фото: пресс-служба президента

2002 год

Помните расхожее мнение о том, что Союзное государство якобы создавалось как конструкт, который должен был проложить путь в Кремль для Александра Лукашенко — и он якобы мог стать правителем объединенных Беларуси и России? Сколько в этом правды, мы не знаем, однако в 2000 году в России появился новый президент, с популярностью которого было бы сложно тягаться.

В интервью российскому телеканалу НТВ 9 сентября 2002 года Александра Лукашенко спросили, насколько построению Союзного государства мешают его личные амбиции и предлагаемое Москвой распределение ролей. Белорусский президент назвал такие утверждение «полны блефом», заявив, что подобные вопросы не обсуждались, а сам он не стремится занять более весомый пост.

— Я восемь лет — президент. Поверьте, я уже власти наелся столько, что вам и не снилось. Поэтому вопрос Союза Беларуси и России — это не вопрос лично Лукашенко. Это просто смех, когда этот вопрос (кстати, он только среди журналистов бытует) просто переводится на какие-то личности.

2003 год

Вскоре Лукашенко опять заговорил о том, что не имеет амбиций по расширению властных полномочий — и вновь в контексте Союзного государства. На пресс-конференции для российских региональных СМИ 1 августа 2003 года он заявил:

— Я очень часто уже начинаю оправдываться, даже перед высокопоставленными чиновниками России. Я им так говорю: дорогие мои, родные, я наелся власти, мне шапка Мономаха не нужна, я не приезжаю в Кремль, чтобы схватить какую-то стену и увезти в Беларусь, я не претендую ни на какие-то там властные полномочия на территории России.

Однако дальше белорусский президент говорил о том, что при строительстве Союзного государства Москва должна дать равные возможности как для простых белорусских граждан и субъектов хозяйствования, так и для представителей политической элиты нашей страны. На это, по словам Лукашенко, Кремль в тот момент пойти был не готов.



Фото с сайта: http://president.gov.by

2005 год

Подобные вещи Лукашенко говорил и спустя два года — и снова на пресс-конференции для российских региональных СМИ. 24 ноября 2005 года он заявил, что ни он лично, ни в целом Беларусь не тормозят интеграцию двух стран, подчеркнув свою приверженность этому процессу — однако исключительно на равноправной основе.

— И дело здесь не в «дележке власти». Я уже власти наелся. За десять лет своего президентства дальше некуда. Это нужно, чтобы упрекнуть: «Лукашенко замахнулся на Кремль». Да хватает мне «этого Кремля» в Минске, — сказал белорусский лидер.

2006 год

Традиционной площадкой для демонстрации ораторского мастерства Александра Лукашенко всегда было Всебелорусское народное собрание. В марте 2006 года, на третьем по счету форуме, он в очередной раз заявил, что уже достаточно долго находился в должности президента, однако пока еще не все сделал на этом посту для того, чтобы внешние силы не смогли разрушить достижения прошедших лет.

— Я защищаю не себя. Я уже наелся этой власти. Для меня очень важно поставить сильную точку в этой жизни для того, чтобы никому, пришедшему после меня, не захотелось повернуть вспять страну, чтобы страна шла этим путем, чтобы мы, находящиеся у власти, были достойны собственного народа, который, еще раз повторяю, положил на алтарь не один миллион человек, защищая мир на нашей планете. Иначе мы не можем поступать. Иначе не могут поступать ни Украина, ни Россия. Потому что это мы, советские люди, в свое время встали на защиту главного права человека — права жить, трудиться, растить детей. И не им сегодня учить нас правам человека. С собой пусть разберутся. Они залили кровью весь Ближний Восток, Афганистан, Ирак, Югославию.

2008 год

На пресс-конференции 18 сентября 2008 года, отвечая на вопрос издания Financial Times о его возможной отставке, Лукашенко рассказал о доверии белорусов к нему во время первых президентских выборов, когда «люди, годами не поднимавшиеся с постели, способные только едва двигаться с костылями, на колясках, опираясь на родственников, детей, шли к урнам, чтобы проголосовать за Лукашенко».

Белорусский президент тогда решил сравнить свой срок управления страной с тем, сколько времени британская королева находится во главе государства. На возражение журналиста о том, что она не правит и у нее нет реальной власти, Лукашенко отметил, что это не так, потому что когда она «приезжает в Австралию, ее там чествуют как королеву».

— Если белорусский народ избрал Лукашенко, значит, народ хочет, чтобы он был у власти. Меня мое положение устраивает. И я люблю свой народ. Тогда почему кто-то должен быть против? И почему кто-то за нас должен решать этот вопрос? Это дело главы государства и народа, который его избирает. Но убеждать вас в том, что я не буду держаться за власть двумя руками, я не стану. Потому что вы в это можете поверить или нет. Главный судья — это время, — заявил Лукашенко.

2009 год

Во время общения с министром иностранных дел Эстонии 21 октября 2009 года Лукашенко решил прокомментировал разговоры о том, что он боится потерять власть.

— Хочу сказать откровенно: Лукашенко уже достаточно у власти, наелся ею, и вопрос в том, во имя чего я стараюсь ее сохранить. У меня всегда была одна цель — сохранить суверенитет, независимость нашей страны. Я хочу, чтобы народ нормально жил, чтобы на этом клочке земли люди чувствовали себя дома. Вот цель всей моей властной политики.

Белорусский президент тогда отметил, что вопрос о том, кто же станет президентом, в нашей стране решает только народ и только законным путем — на выборах.

2010 год

Когда до очередных президентских выборов оставалось всего чуть больше двух месяцев, Александр Лукашенко 1 октября 2010 года дал пресс-конференцию для российских СМИ. Отвечая на вопрос, почему за 16 лет в Беларуси не появилось ни одного сильного политика, который мог бы составить конкуренцию первому президенту, Лукашенко пустился в рассуждения о природе своего президентства.

— Но почему меня избрали? Я до сих пор не могу найти объяснение. И уже начинаю это объяснять, что, ну, наверное, где-то там то ли звезды сошлись, то ли Господь отмашку дал — ладно, пусть идет.

Также он пояснил, что не планирует передавать власть своим детям, а сам уже «наелся» работы на высшем посту.

— Я вам говорю честно и искренне. Я не хочу, чтобы мои дети были в Беларуси президентами. Не хочу. Я наелся, и моим детям из-за меня хватило этого президентства. Знаете, вы воспринимаете — я где-то так уже говорил — президентство как царство. Вот сел и царствуй. Я это воспринимаю как работу, жуткую, напряженную, дикую работу. Да, конечно, я же человек, я горжусь тем, что я президент. Я горжусь, что именно меня избрали президентом. Но это малое от того, что приходится делать. Я как к нормальной работе отношусь. И это очень тяжелая работа.

2011 год



Фото: Reuters

А 2011 год останется в истории не менее неспокойным, чем 2020-й: как раз в разгаре была Арабская весна, за событиями в Египте, Сирии и Ливии следил весь мир. В нашей стране уже после событий «Плошчы», разгона протестующих, задержаний и арестов, 5 марта 2011 года Александр Лукашенко дал интервью журналистке Washington Post Элизабет Грэхем, которую сложно было заподозрить в особых симпатиях к белорусскому президенту. Он заявил, что тех, кто был признан политзаключенными в Беларуси, спонсировали США, стараясь создать в Беларуси «пятую колонну». На вопрос, делается ли это из-за океана для того, чтобы подорвать его личную власть, Лукашенко ответил:

— Нет, не мою власть. Чтобы подорвать тот конституционный порядок (конституционный!), который существует в Беларуси. Господь с ней, с моей личной властью, я уже этой власти наелся. Но не позволю, чтобы вы перевернули нашу страну и чтобы нас захлестнули такие события, которые сегодня происходят во всех уголках мира.

2013 год

На совещании по вопросам развития строительной отрасли 10 декабря 2013 года Лукашенко внезапно коснулся темы президентских выборов, до которых тогда оставалось еще около двух лет.

— В последнее время опять мне начинают подбрасывать вопросы с выборами, — сказал Лукашенко. — Я не напрягаюсь по этому вопросу, как некоторым кажется. И пытаться меня припереть к стенке выборами… Я уже президентства наелся, если уж на то пошло. И изберут меня люди или не изберут — поверьте, это будет зависеть не только от вас. Если я еще буду участвовать в этих президентских выборах. Это только Господу известно, еще до них надо дожить. Человек ходит-ходит, а завтра и ходить перестает. Поэтому всякое может быть.

2019 год

Еще 1 марта 2019 года на «большом разговоре с президентом», где были и представители оппозиционных СМИ, затронули тема передачи власти.

— Обещаю вам, что на тот свет меня с президентского кресла не понесут. Это я вам твердо обещаю, — заявил белорусский президент.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что по-прежнему остается на страже суверенитета Беларуси и не планирует прибегать к каким-либо ухищрениям, чтобы остаться у власти, особенно если это будет в ущерб белорусскому государству.

— Удерживать власть или, как рассуждают некоторые, что мы с Путиным якобы хотим объединить государства, поделить должности и так далее — этого нет. Публично заявляю — я не первый срок президент, я уже «наелся» этого президентства. Поэтому загубить страну во имя личных амбиций (чьих-­то и своих) — я никогда на это не пойду. Это значит перечеркнуть все то, что ты делал более двух десятков лет. Поэтому надо успокоиться в этом плане — я не собираюсь свою политическую жизнь продлевать за счет каких-­то выкрутасов или конфигураций.

2020 год — до выборов

Тезис о том, что страна нуждается в заботе ее первого президента, Лукашенко повторял еще до выборов 9 августа. На церемонии вручения премии «За духовное возрождение» 9 января 2020 года он отметил, что нашему народу представилась уникальная возможность создания независимой страны, причем свой вклад в ее строительство и укрепление он оценил довольно высоко.

— Мне повезло (наверное, Он тоже помог) быть первым президентом этого суверенного и независимого государства и, извините за нескромность, сыграть главную роль в строительстве этого государства. Но разве найдется человек, президент (которому так повезло, который наелся этой власти сполна — говорю вам откровенно), который собственными руками уничтожит то, что сам создавал?

Незадолго до этого вновь актуальной стала тема «сдачи» суверенитета и возможного объединения с Россией в связи с обсуждением дорожных карт интеграции с Россией. Тогда Лукашенко постарался заверить, что никто так не ратует за суверенитет Беларуси, как ее первый президент.

— Надо просто прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости. Надо прекратить разговоры о том, что кто-то хочет «здрадзiць» и сдать Беларусь. Может, кто-то и хочет… Но не первый президент, который эту страну строил, — заявил Лукашенко.

2020 год — после выборов



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

После президентских выборов 2020 года Лукашенко не изменил своей обычной риторике: он уже достаточно находится у руля государства, но оставить высший пост в сложное для страны время не может. Об этом, например, он говорил на провластном митинге в Гродно 22 августа.

— Вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба (президентского — Прим. TUT.BY). Но представьте на минуту — нет Лукашенко. Кто сегодня командовал бы войсками на западной границе? Перед кем бы министр обороны стоял навытяжку и докладывал? Мы бы на этой площади уже не были бы хозяевами. Нас поломали бы, покрошили и выплюнули бы.

Октябрь, 2020

Вчера, 20 октября 2020 года, назначая новых ректоров и чиновников, Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни другие властные структуры не будут принимать решения по важным вопросам без одобрения народа и повторил, что не держится «посиневшими руками» за власть.

- Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних [митинг с участием ветеранов силовых структур], на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски.