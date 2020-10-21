|
На НТВ призвали Лукашенко исполнять обещания и провели параллель с Бакиевым
21.10.2020 15:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У Минска и Москвы наметился спор по поводу выполнения договоренностей. Сначала Беларусь и «Газпром» разошлись во взглядах по сумме долга за поставленный газ. А затем ведущая программы «
— Он должен понять, что следующий транш, который также уйдет на оплату долгов, очень сильно зависит от того, как он выполнит свои обещания: и по транзиту нефтепродуктов через наши порты, и по референдуму по Конституции, после которого должны пройти выборы, — сказала ведущая.
При этом Зейналова подчеркнула, что «Россия не вмешивается в дела Белоруссии, но, ровно как и [в случае] с Киргизией, один из бывших президентов которой живет в Минске, не хочет давать деньги тем, кто обещания не выполняет». Она также заявила, что для России «сейчас важнее результат, насколько Лукашенко сможет договориться со своим народом и насколько его заверениям поверят сами белорусы».
Этот сюжет на НТВ, основным акционером которого является холдинг «Газпром-медиа», появился вечером воскресенья, 18 октября. То есть спустя два дня после того, как в Беларуси заявили, что полностью расплатились за российский газ, а в «Газпроме» с этим не согласились.
16 октября подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития
Кроме средств ЕФСР Беларусь рассчитывает получить российский госкредит на 1 млрд долларов. Он будет предоставлен двумя траншами: первые 500 млн долларов — в 2020 году и вторые 500 млн долларов — в 2021 году.
Президент России Владимир Путин пообещал Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов на встрече с Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября.
11 октября беглый экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев
— Внешним силам нужно было сменить действующую власть. Никаких экономических предпосылок в Беларуси для этого нет, нет каких-то национальных. Мы знаем сегодня, какие силы прозападные, какие соседи наши были кровно заинтересованы в том, чтобы в Беларуси сменить власть, — сказал Бакиев, который уже много лет является гражданином Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Минска и Москвы наметился спор по поводу выполнения договоренностей. Сначала Беларусь и «Газпром» разошлись во взглядах по сумме долга за поставленный газ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)