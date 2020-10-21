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Владельцы оператора A1 озадачились влиянием политического кризиса на бизнес в Беларуси
21.10.2020 16:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Австрийский холдинг A1 Telekom Austria Group обозначил влияние политической неопределенности на бизнес в Беларуси. Об этом говорится в
В Беларуси австрийская компания владеет телеком-оператором А1. Согласно отчету, в результате негативного эффекта изменения курсов иностранных валют размер общей выручки белорусской компании в евро сократился, в то время как за счет существенного объема продаж терминального оборудования произошел рост выручки в рублевом эквиваленте. Показатель EBITDA (то есть прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) в рублях увеличился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, в пересчете на евро размер EBITDA сократился на 13,6%.
В обзоре также говорится, что снижение доверия населения в связи с неопределенной политической и экономической ситуацией в Беларуси привело к изъятию депозитов из банковской системы и конвертации в твердую валюту, что, как следствие, усилило девальвационное давление на белорусский рубль. В третьем квартале местная валюта обесценилась к аналогичному периоду предыдущего года на 17,9% по отношению к доллару и на 22% по отношению к евро. При этом, недостатка иностранной валюты на рынке для юридических лиц не наблюдалось.
Наряду с оценкой финансовых показателей в отчете также описывается влияние политической неопределенности на работу белорусского подразделения A1 Telekom Austria Group.
В соответствии с пояснительной запиской к отчету, компания А1, как и все другие интернет-провайдеры в Беларуси, столкнулась со сложностями в корректном предоставлении услуг своим клиентам в период с 9 по 12 августа. При этом именно А1 стал первым оператором, публично сообщившим о недоступности сервиса со стороны вышестоящих операторов, располагающих монопольным правом на доступ к внешнему каналу связи.
Кроме этого, в августе и сентябре все операторы связи снижали пропускную способность мобильного интернета в Минске по требованию уполномоченных госорганов. Это совпадало по времени с масштабными акциями протеста в столице. А1 компенсировал своим абонентам неудобства, связанные с ограничением доступа в интернет пропорционально размеру абонентской платы, и предоставлял им бесплатные SMS, голосовой сервис и пакеты интернет-трафика. Впрочем, негативных последствий в виде недовольства и жалоб со стороны клиентов полностью избежать не удалось, что также сказалось на результатах работы А1 в третьем квартале.
В сентябре Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи распространила
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В обзоре говорится, что снижение доверия населения в связи с неопределенной политической и экономической ситуацией в Беларуси привело к изъятию депозитов из...
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