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Политическая ситуация в Беларуси отразилась на доходах мобильного оператора

21.10.2020 17:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 окт – Sputnik. Политические реалии в стране отразились в итоговых цифрах финансового отчета одного из мобильных операторов Беларуси А1 за 3й квартал. Регулярное отключение интернета, согласно отчету, – в числе главных причин снижения выручки компании.

По утверждению компании, неустойчивая политическая ситуация стала причиной обязательного снижения пропускной способности мобильной связи.

© CC0 / Pixabay / terimakasih0
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"По требованию уполномоченных государственных органов" минчанам регулярно отключают интернет в дневное время по воскресеньям, а также во время протестов. В первые дни после президентских выборов (с 9 по 12 августа) доступ в мобильный интернет также был практически полностью ограничен. Компания одной из первых извинилась перед  клиентами и компенсировала неудобства бесплатными мегабайтами и минутами.

В отчете также отмечается, что банки страны ужесточают кредитную политику, евро продолжает расти (22% с начала года по отношению к белорусскому рублю), а золотовалютные резервы снизились с начала года на 15,8%.

По данным отчета, прибыль компании уменьшилась в 3ем квартале 2020 года на 13,6%. В сравнении с таким же периодом в 2019, доход компании в Беларуси упал со 113.2 миллионов евро до 99.

А1 Теlekom Austria Group в 2007 году приобрела компанию Velcom (ныне А1) у кипрских владельцев. А1 является одним из первых операторов Беларуси, который работал 1999 года.

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Теги: Минск
 
 
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