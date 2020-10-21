Латушко: Никто не собирается рвать на куски Лукашенко. К власти придут люди, которые будут четко соблюдать закон

Источник материала: Tut.by

При смене власти в Беларуси чиновники, не совершившие уголовных преступлений, останутся на госслужбе. Такое мнение в ответ на слова Александра Лукашенко во время пресс-конференции высказал TUT.BY член президиума Координационного совета Павел Латушко.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, накануне Александр Лукашенко, при назначении новых чиновников, заявил , что если к власти придет оппозиция, она «порвет на куски» тех, кто работал на госслужбе.

— Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг с участием ветеранов силовых структур. — Прим.), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски, — сказал Лукашенко.

Еще раньше Лукашенко заявлял , что в Беларуси будет не люстрация, «как некоторые говорят», а «резня».

— Это будет резня, и то, что произошло в Украине, — это будут цветочки. У нас будут ягодки. Вы же понимаете, кто за нас взялся? Вы же видите, кто управляет? Вы уже видите? Идите туда — и рисуют квадрат, где остановиться, через некоторое время — идите туда — и рисуют новый квадрат. А потом — идите поздравьте его с днем рождения. Дураки, они с огнем играются, — отметил он.

Павел Латушко говорит, что о поголовной люстрации всех госслужащих речи не идет.

— Во-первых, никто не собирается рвать на куски Александра Лукашенко, в отличие от него, к власти придут люди, которые будут очень строго и четко соблюдать Конституцию, избирательное и уголовное законодательство, административный Кодекс страны и все другие законодательные акты, регулирующие жизнь нашего общества. Ведь законы и основаны на принципах, которые создавались столетиями и фактически являются общим согласием всего общества на то, чтобы они определяли этапы развития этого общества. Так вот в отличие от Александра Лукашенко, все будет происходить по закону. Если чиновник совершил уголовно наказуемое преступление, против него будут возбуждаться процедуры дознания, следствия, если следствие придет к необходимости представления обвинительного заключения — соответственно обвинительное заключение и в суд. И суд уже только может признать виновность или невиновность и степень этой ответственности, — заявил Павел Латушко.

Что касается работы нынешних госчиновников при будущей власти, Латушко отмечает: все здоровые силы, все профессионалы, все, кто готов служить не человеку, «не личности, которая посиневшими руками держится только за одно — за власть, и готова утащить в пропасть за собой всю страну и, в том числе, государственный аппарат», смогут работать и дальше.

— Тот, кто готов служить именно народу и государству, а не конкретному лицу, которое почему-то ставит знак равенства «я — это государство», те будут востребованы и, безусловно, они будут использованы и новой властью, это нормальный процесс, это порядка 100 тысяч чиновников. Кстати, это один из элементов нашего народного ультиматума, и вы буквально в ближайшие дни сможете прочесть наше обращение к государственным чиновникам и те обращения, которые мы сделаем в том числе и им. Потому что большинство из них, насколько я помню, у нас порядка 100 тысяч государственных чиновников, не совершило уголовно наказуемых преступлений, но вместе с тем, они уже близки к тому или будут в ближайшее время поставлены перед выбором: совершить преступление или нет. Наш призыв заключается именно в этом: не надо ждать этого выбора, не надо играть со своей совестью, нужно выбор делать уже сегодня, выбор в пользу добра, — говорит Латушко.

Член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова отмечает: запугивать увольнениями и «расправой» нынешних чиновников никто не собирается.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Наверное, я, как человек, у которого в трудовой книжке есть запись о том, что он был госслужащим, скажу, что в государственной системе есть огромное количество профессионалов и людей, которые заинтересованы в качественном выполнении своей работы. И, конечно же, наша задача основная не запугивать этих людей, наша задача — переубедить их в том, что мы сильнее, что наша позиция — позиция закона, позиция правды, и именно они должны быть точно таким же продолжением правды, они должны служить в первую очередь людям.

Ковалькова привела в пример встречу жителей Фрунзенского района Минска с главой района.

— Реакция главы района на события, о которых его спрашивали, показывает, кто с нами, кто с людьми, которые платят им зарплату. И мне кажется, вот такую работу — чтобы увидеть, кто [из чиновников] сегодня с людьми, мы в ближайшее время сделаем, это будет огромным важным куском работы, чтобы составить такой рейтинг чиновников, которых нужно оставить на госслужбе, а которые, наверное, не будут хорошо работать в новой Беларуси и кто нам не очень нужен, поскольку дискредитировали себя — не выполняли поручения граждан и не выполняли закон, — заявила Ольга Ковалькова.