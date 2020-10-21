Срок сбора предложений по обновлению Конституции Беларуси продлили

Источник материала: Tut.by

Предложения по обновлению Конституции продолжат принимать и после 25 октября, сообщили в Палате представителей Национального собрания. Ранее эту дату называли крайним сроком.



Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

«Работа по сбору и анализу предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь будет осуществляться и после 25 октября 2020 года. Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами Палаты представителей», — сказано в сообщении.

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Напомним, в начале октября по ТВ сообщили о начале работы по обновлению Конституции, в которой участвуют депутаты. Граждан Беларуси попросили присылать свои предложения в адрес Палаты представителей до 25 октября либо непосредственно депутату своего округа.