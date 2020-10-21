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Срок сбора предложений по обновлению Конституции Беларуси продлили
21.10.2020 21:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предложения по обновлению Конституции продолжат принимать и после 25 октября,
«Работа по сбору и анализу предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь будет осуществляться и после 25 октября 2020 года. Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами Палаты представителей», — сказано в сообщении.
Напомним, в начале октября по ТВ
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Предложения по обновлению Конституции продолжат принимать и после 25 октября, сообщили в Палате представителей Национального собрания. Ранее эту дату называли...
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