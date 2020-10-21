ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Срок сбора предложений по обновлению Конституции Беларуси продлили

21.10.2020 21:57 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Предложения по обновлению Конституции продолжат принимать и после 25 октября, сообщили в Палате представителей Национального собрания. Ранее эту дату называли крайним сроком.


Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

«Работа по сбору и анализу предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь будет осуществляться и после 25 октября 2020 года. Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами Палаты представителей», — сказано в сообщении.

«Брак — исключительно союз мужчины и женщины». Что белорусы предлагают поменять в Конституции

Напомним, в начале октября по ТВ сообщили о начале работы по обновлению Конституции, в которой участвуют депутаты. Граждан Беларуси попросили присылать свои предложения в адрес Палаты представителей до 25 октября либо непосредственно депутату своего округа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложения по обновлению Конституции продолжат принимать и после 25 октября, сообщили в Палате представителей Национального собрания. Ранее эту дату называли...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Советник Тихановской: Координационный совет попросит кредиторов о моратории на выплату госдолга Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

20.10.2020
Mir24.TV Belarus
21.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика