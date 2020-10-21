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МТС объявил о повышении тарифов на услуги связи

22.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 окт – Sputnik. Оператор мобильной связи МТС заявил о повышении на тарифов на 4% с 1 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

© CC0 / Рixabay / rawpixel
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"МТС информирует абонентов о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи на 4 % к уровню текущих тарифов с 1 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

В компании объяснили подорожание услуг связи "развитием инфраструктуры, в частности планами по активному расширению сети 4G как в городской, так и в сельской местности, внедрением новых технологических решений".

Изменение стоимости тарифов на услуги - абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных - коснется как физических так и юридических лиц. Это процедура осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси.

"Изменение тарифов на услуги фиксированного интернета, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги может быть в ином размере", - обратили внимание в компании.

 
Теги: Минск
 
 
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В компании пояснили, что подорожание вызвано развитием инфраструктуры, "в частности планами по активному расширению сети 4G".
 
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