В Вильнюсе для белорусских IT-компаний предлагают необычный комплекс с большим офисом и жилыми коттеджами. Обещают помощь в переезде

Источник материала: realt.by

В столице Литвы крупнейшая компания OBER-HAUS предлагает под аренду для белорусских Fintech- и IT-компаний необычный комплекс, который состоит из офиса и жилых коттеджей для сотрудников. Специалисты компании готовы помочь с оформлением необходимых документов для «релокейта» белорусского бизнеса. Мы узнали подробности.

Что за комплекс? В аренду предлагается от 651 до 1300 кв.м. административного здания с соседними жилыми коттеджами и квартирами в Вильнюсе, в микрорайоне Пилайте, на ул. Толминкемио. Это в однин из самых быстро растущих жилых районов Вильнюса, с отличной дорожной инфраструктурой, детскими садиками, школами, торговыми и сервисными центрами. Расстояния и время до: Минска 192 км (~ 3 часа), окружной дороги 3,7 км (7 мин.), аэропорта 14 км (17 мин.), железнодорожного и автобусного вокзала 12 км (16 мин.), кафедральной площади и Старого города 9,5 км (18 мин).

Комплекс может быть адаптирован для белорусских Fintech- и IT-компаний, которым требуется в одном месте офис и жилье для сотрудников и их семей. В комплекс входят: · 2-х этажное административно-офисное здание площадью 1300 м2; · 2-х этажные 37 коттеджей (площадь от 90 кв.м. до 110 кв.м.); · 3-х этажный 15 квартирный жилой дом (площадь квартиры от 70 кв.м. до 75 кв.м.); · 1,7684 га благоустроенная территория с парком, удобным подъездом и парковкой, детскими и спортивными площадками, пешеходными и велосипедными дорожками.







Комплекс может быть полностью обустроен и адаптирован под нужды Арендатора в течении 3-6 месяцев. - Также мы можем адаптировать жилье под нужды компании. Квартиры и коттеджи могут сдавать без отделки, с полной отделкой и даже с мебелью, - рассказал Ремигиюс Валицкас, брокерOBER-HAUS. Стоимость аренды в зависимости от типа и оборудования помещений: 10-12 евро/ кв.м. + НДС. Также комплекс, либо отдельные здания или коттеджи могут быть и проданы.











Какую помощь готовы оказать литовцы? По словам представителя компании OBER-HAUS у властей Литвы сейчас есть большое желание привлечь компании из Беларуси для переезда в Литву. OBER-HAUSуже помогли некоторым белорусскими компаниями переехать в страны Прибалтики, но из-за конфиденциальных обязательств они не могут раскрыть их названия. - Да, мы предоставляем такие дополнительные услуги, как помощь в переезде. Для ситуации с белорусскими IT-компаниями есть несколько вариантов. Первый - переезд компании с сотрудниками. В Литве создается дочерняя компания, и ее сотрудники, проработавшие в компании не менее 6 месяцев, могут официально прибыть на работу в Литву на 3 года, - рассказывает Ремигиюс Валицкас. – Второй вариант - учреждается независимая компания, и физические лица затем подают заявление на разрешение на работу и вид на жительство. Требования: диплом и опыт работы от 1 года. План действий зависит от выбранного варианта, делится представитель OBER-HAUS. Однако общая процедура «релокейта» такова: 1. Зарегистрированная компания в Литве; 2. Решается, какие сотрудники приезжают в Литву; 3. Составляются документы для миграционной службы; 4. Миграция принимает решение по каждому сотруднику в течение 2 месяцев; 5. Человек приезжает в Литву на работу; 6. Работника могут сопровождать его супруга и несовершеннолетние дети. - Мы можем помочь на всех этапах, от открытия бизнеса, до получения визы и подготовки документов, необходимых для миграционного отдела для получения вида на жительство для сотрудников, - поделился представитель OBER-HAUS.