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В Минск прилетел глава службы внешней разведки России

22.10.2020 10:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минск сегодня утром прилетел директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Об этом TUT.BY сообщил информированный источник.


Сергей Нарышкин. Фото: пресс-бюро СВР России

— Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час, — подтвердил эту информацию телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее Нарышкин, напомним, заявлял, что в подготовке протестов в Беларуси участвуют инспекторы из Пентагона и ЦРУ. А также, что СВР располагает данными о подготовке резонансной провокации в Беларуси «в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей Римско-католической церкви».

«Это расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах», — утверждал Нарышкин.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Нарышкин, напомним, заявлял, что в подготовке протестов в Беларуси участвуют инспекторы из Пентагона и ЦРУ. А также, что СВР располагает данными о подготовке...
 
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