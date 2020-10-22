В Минск прилетел глава службы внешней разведки России

Источник материала: Tut.by

В Минск сегодня утром прилетел директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Об этом TUT.BY сообщил информированный источник.



Сергей Нарышкин. Фото: пресс-бюро СВР России

— Глава службы внешней разведки РФ. Встреча с президентом через час, — подтвердил эту информацию телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее Нарышкин, напомним, заявлял, что в подготовке протестов в Беларуси участвуют инспекторы из Пентагона и ЦРУ. А также, что СВР располагает данными о подготовке резонансной провокации в Беларуси «в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей Римско-католической церкви».

«Это расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах», — утверждал Нарышкин.