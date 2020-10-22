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Роуминг по-новому: как с 1 ноября меняются тарифы

22.10.2020 10:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

С 1 ноября мобильные операторы России и Беларуси в тестовом режиме переходят на новую тарификацию в роуминге. Ставка для роуминговых звонков между двумя странами снижается с 30 центов до 1,5. А значит, существенно подешевеют и сами звонки. Пробный для компаний период продлится 2 месяца, после чего планируется перейти на постоянное применение более комфортных для абонентов тарифов. Подробнее – в справке Sputnik.

Что говорят белорусские операторы?

В МТС сообщили, что с 1 ноября меняется стоимость входящих и исходящих вызовов. Так, минута входящего звонка абоненту МТС, находящемуся в России, составит 11 копеек, исходящего вызова в Беларусь – 22 копейки. Исходящие звонки в роуминге на территории страны пребывания будут стоить 55 копеек за минуту.

"Снижение стоимости звонков будет распространяться на всех абонентов МТС независимо от тарифного плана и сети российского оператора, в которой будет зарегистрировано мобильное устройство", – пояснили в пресс-службе компании.

© CC0 / Рixabay / rawpixel
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Сообщается, что стоимость SMS и интернет-трафика в роуминге останется без изменений. Вместе с тем, оператор вводит новый интернет-тариф для своих абонентов в РФ, говорится на официальном сайте.

Переход на новые тарифы произойдет автоматически с 1 ноября.

Мобильный оператор life:) также анонсировал, что со следующего месяца снижает цены в роуминге. Так, исходящий звонок в Беларусь обойдется в 27 копеек в минуту, а исходящие по стране пребывания – в 65 копеек (вместо 1,6 рубля за минуту). Входящий звонок будет стоить 11 копеек за минуту разговора (вместо 70). Снижается также стоимость SMS: 9 копеек вместо 70. У этого оператора также появился новый тариф с интернетом в роуминге.

В компании "А1" сообщили, что информации по новым тарифам пока нет.

Союзный роуминг

Напомним, что тема отмены роуминга в Союзном государстве обсуждается с 2017 года, а в декабре 2019 года была утверждена соответствующая дорожная карта.

В октябре также стало известно, что обсуждается и возможная отмена роуминга в странах – участницах ЕАЭС. По плану в ближайшие пять лет цены будут постепенно снижаться, а с 2025 года жители стран Евразийского союза за роуминг будут платить по домашним тарифам.

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Роуминг между Беларусью и Россией пока не отменен, но стоимость минуты разговора снижается в разы.
 
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