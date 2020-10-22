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Самый дорогой участок в Смолевичах ушел с молотка за $15 тысяч. Результаты аукциона

22.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самый дорогой участок в Смолевичах ушел с молотка за тысяч. Результаты аукциона
участок на ул. А. Мицкевича, д. 21

Все участки расположены в квартале новой коттеджной застройки и имеют возможность подключения электро-, газо- и водоснабжения. Земельные наделы были выставлены на аукцион по начальным ценам от 20.000 до 20.700 рублей.

Самое большое количество участников было зарегистрировано на лот № 5. Купить участок на аукционе пожелали 7 человек. Он находится на ул. С.Манюшки, д. 30, насчитывает 15 соток и был выставлен на аукцион за 20.400 рублей. Лот продан с молотка за 32.854 рубля, или 12.819 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.


Самый дорогой участок в Смолевичах ушел с молотка за тысяч. Результаты аукциона
Участок на ул. С. Манюшки, д. 30

Четыре человека подали заявки на лот №8. Участок расположен на ул. Василя Быкова, д. 51, насчитывает 14,7 сотки. Он был выставлен на торги по самой высокой начальной цене – за 20.700 рублей. Участок реализован за 33.337 рублей, или 13.007 долларов США.


Самый дорогой участок в Смолевичах ушел с молотка за тысяч. Результаты аукциона
Участок на ул. В. Быкова, д. 51

Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

Ло-ты

Адрес земельного участка

Площа-дь участ-ка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка, руб.

Цена продажи участка,руб.

Цена продажи участка, $

1

г. Смолевичи, ул. А.Мицкевича, д.21

13,2

3

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.000

38.974

15.207

2

г. Смолевичи, ул. И.Буйницкого, д. 18

14,7

3

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.100

32.371

12.630

3

г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа, д. 78

14,7

1

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.200

21.210

8.275

4

г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа, д. 80

14,7

2

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.300

24.563

9.584

5

г. Смолевичи, ул. С.Манюшки, д. 30

15,0

7

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.400

32.854

12.819

6

г. Смолевичи, ул. И.Буйницкого, д. 13

15,0

3

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.500

36.317

14.170

7

г. Смолевичи, ул. К.Калиновского, д. 8

14,9

2

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.600

22.660

8.841

8

г. Смолевичи, ул. Василя Быкова, д. 51

14,7

4

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20.700

33.337

13.007

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.

Ближайший аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском районе состоится 30 октября.

Заявления на участие в аукционе принимаются до 26 октября включительно.

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Теги: Минск
 
 
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21 октября состоялся аукцион по продаже земельных участков гражданам РБ в частную собственность под строительство жилых домов в г. Смолевичи. Участникам аукциона...
 
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