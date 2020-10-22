Самый дорогой участок в Смолевичах ушел с молотка за $15 тысяч. Результаты аукциона

Все участки расположены в квартале новой коттеджной застройки и имеют возможность подключения электро-, газо- и водоснабжения. Земельные наделы были выставлены на аукцион по начальным ценам от 20.000 до 20.700 рублей.

Самое большое количество участников было зарегистрировано на лот № 5. Купить участок на аукционе пожелали 7 человек. Он находится на ул. С.Манюшки, д. 30, насчитывает 15 соток и был выставлен на аукцион за 20.400 рублей. Лот продан с молотка за 32.854 рубля, или 12.819 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.