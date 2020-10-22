Самый дорогой участок в Смолевичах ушел с молотка за $15 тысяч. Результаты аукциона

Все участки расположены в квартале новой коттеджной застройки и имеют возможность подключения электро-, газо- и водоснабжения. Земельные наделы были выставлены на аукцион по начальным ценам от 20.000 до 20.700 рублей.
Самое большое количество участников было зарегистрировано на лот № 5. Купить участок на аукционе пожелали 7 человек. Он находится на ул. С.Манюшки, д. 30, насчитывает 15 соток и был выставлен на аукцион за 20.400 рублей. Лот продан с молотка за 32.854 рубля, или 12.819 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Участок на ул. С. Манюшки, д. 30
Четыре человека подали заявки на лот №8. Участок расположен на ул. Василя Быкова, д. 51, насчитывает 14,7 сотки. Он был выставлен на торги по самой высокой начальной цене – за 20.700 рублей. Участок реализован за 33.337 рублей, или 13.007 долларов США.
Участок на ул. В. Быкова, д. 51
Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
Ло-ты
Адрес земельного участка
Площа-дь участ-ка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка, руб.
Цена продажи участка,руб.
Цена продажи участка, $
1
г. Смолевичи, ул. А.Мицкевича, д.21
13,2
3
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20.000
38.974
15.207
2
г. Смолевичи, ул. И.Буйницкого, д. 18
14,7
3
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20.100
32.371
12.630
3
г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа, д. 78
14,7
1
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20.200
21.210
8.275
4
г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа, д. 80
14,7
2
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20.300
24.563
9.584
5
г. Смолевичи, ул. С.Манюшки, д. 30
15,0
7
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20.400
32.854
12.819
6
г. Смолевичи, ул. И.Буйницкого, д. 13
15,0
3
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20.500
36.317
14.170
7
г. Смолевичи, ул. К.Калиновского, д. 8
14,9
2
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20.600
22.660
8.841
8
г. Смолевичи, ул. Василя Быкова, д. 51
14,7
4
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20.700
33.337
13.007
Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.
Ближайший аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском районе состоится 30 октября.
Заявления на участие в аукционе принимаются до 26 октября включительно.