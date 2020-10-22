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Загородная недвижимость: конкуренция возрастает на фоне низкого спроса

22.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Количество объектов на рынке загородной недвижимости Минского региона за месяц выросло на 3%. Это крайне нетипичная динамика для сентября — обычно в это время предложение уже начинает снижаться из-за окончания сезона высокого спроса. Продавцы переносят продажу на весну и снимают часть объявлений. Но в этот раз предложение выросло — по всей видимости та нервозность, которая присутствует в стане продавцов квартир, передалась и загородному рынку. 

Последний раз сентябрьский рост предложения был зафиксирован в 2015 году.

В основном рынок пополнялся новыми объектами за счет дач и участков — число и тех, и других выросло на 3%. На 2% увеличилось количество объявлений о продаже современных домов (построенных после 2010 года) и недостроенных домов. Предложение домов, построенных до 2010 года за месяц не изменилось.

По опыту прошлых лет сокращение предложения в ближайшие месяцы выглядит наиболее вероятным сценарием, но сентябрь показывает, что внешние факторы могут изменить привычный сезонный цикл.

Загородная недвижимость: конкуренция возрастает на фоне низкого спроса

Покупательская активность остаётся очень низкой начиная с июня. За 8 месяцев 2020 года в Минском районе заключили на 49% сделок меньше, чем за тот же период прошлого года. В соседних с ним районах «просадка» составила 44%. 

Существенных изменений в ценах на загородную недвижимость в сентябре не произошло. Более-менее заметный рост отмечен у недостроенных домов (+1.6%), на 1% снизилась цена на дома, построенные после 2010 года. 


Загородная недвижимость: конкуренция возрастает на фоне низкого спроса

Ситуация в Минске

Предложение домов в черте столицы также показывало положительную динамику — за месяц объявлений стало больше на 2%.

К концу сентября средняя цена квадратного метра домов в Минске составила 1115 $ (+3% к августу). Рост цен продолжается уже 3-ий месяц подряд и объясняется увеличением доли дорогих объектов в базе.

 
Теги: Минск
 
 
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Как правило, с наступлением осени на рынке загородной недвижимости падает активность, но в в этом году желающих продать дом или участок стало больше.
 
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