Загородная недвижимость: конкуренция возрастает на фоне низкого спроса

Количество объектов на рынке загородной недвижимости Минского региона за месяц выросло на 3%. Это крайне нетипичная динамика для сентября — обычно в это время предложение уже начинает снижаться из-за окончания сезона высокого спроса. Продавцы переносят продажу на весну и снимают часть объявлений. Но в этот раз предложение выросло — по всей видимости та нервозность, которая присутствует в стане продавцов квартир, передалась и загородному рынку.

Последний раз сентябрьский рост предложения был зафиксирован в 2015 году.

В основном рынок пополнялся новыми объектами за счет дач и участков — число и тех, и других выросло на 3%. На 2% увеличилось количество объявлений о продаже современных домов (построенных после 2010 года) и недостроенных домов. Предложение домов, построенных до 2010 года за месяц не изменилось.

По опыту прошлых лет сокращение предложения в ближайшие месяцы выглядит наиболее вероятным сценарием, но сентябрь показывает, что внешние факторы могут изменить привычный сезонный цикл.