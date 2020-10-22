|
Загородная недвижимость: конкуренция возрастает на фоне низкого спроса
22.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Количество объектов на рынке
В основном рынок пополнялся новыми объектами за счет дач и участков — число и тех, и других выросло на 3%. На 2% увеличилось количество объявлений о продаже современных домов (построенных после 2010 года) и недостроенных домов. Предложение домов, построенных до 2010 года за месяц не изменилось.
По опыту прошлых лет сокращение предложения в ближайшие месяцы выглядит наиболее вероятным сценарием, но сентябрь показывает, что внешние факторы могут изменить привычный сезонный цикл.
Покупательская активность остаётся очень низкой начиная с июня. За 8 месяцев 2020 года в Минском районе заключили на 49% сделок меньше, чем за тот же период прошлого года. В соседних с ним районах «просадка» составила 44%.
Ситуация в Минске
Предложение домов в черте столицы также показывало положительную динамику — за месяц объявлений стало больше на 2%.
К концу сентября средняя цена квадратного метра домов в Минске составила 1115 $ (+3% к августу). Рост цен продолжается уже 3-ий месяц подряд и объясняется увеличением доли дорогих объектов в базе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как правило, с наступлением осени на рынке загородной недвижимости падает активность, но в в этом году желающих продать дом или участок стало больше.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)