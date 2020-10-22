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Лукашенко - Нарышкину: Наша встреча произведет взрыв
22.10.2020 11:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко поблагодарил Нарышкина за предоставляемую белорусским спецслужбам информацию. Сообщается, что встреча с главой Службы внешней разведки России проходит во Дворце независимости.
— Не секрет наверное, наша встреча произведет взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас, непростая, я имею в виду Союзного государства России и Беларуси. Спасибо за информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и в связи с этим у нас много совместной работы. Друзей у нас не много, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам — России и Беларуси. Мы должны реагировать, —
В свою очередь Нарышкин отметил, что спецслужбы в состоянии защитить от возникающих угроз
— Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают, — заявил глава СВР.
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Лукашенко также отметил, что обстановка сейчас складывается непростая.
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