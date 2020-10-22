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Гайдукевич: Проект измененной Конституции будет готов в ноябре-декабре

22.10.2020 13:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проект новой Конституции будет готов в последние месяцы этого года. После этого его обсудят на Всебелорусском народном собрании и организуют общественное обсуждение, заявил депутат Олег Гайдукевич.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Накануне стало известно, что парламент продлил срок приема предложений по внесению изменений в Конституцию. Председатель Либерально-демократической партии Беларуси и депутат Олег Гайдукевич на круглом столе, посвященном конституционной реформе, заявил, что 25 октября было предварительным этапом сбора предложений изменений в Конституцию и не предполагалось, что на этом сбор мнений по ее обновлению завершится.

Предварительный проект изменений Конституции будет готов в ноябре-декабре, говорит Гайдукевич. После этого он будет вынесен на общественное обсуждение.

— Когда мы увидим предварительный проект Конституции, только тогда начнется общенациональное обсуждение, — говорит депутат.

Кроме того, документ с изменениями планируют обсудить на Всебелорусском народном собрании.

С такими сроками и процедурой соглашается экс-заключенный Юрий Воскресенский, которому, по его словам, поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию. Политолог называет своевременной готовность проекта измененной Конституции в ноябре-декабре с последующим одобрением Всебелорусского народного собрания.

— Конституция наверняка будет вынесена на референдум, но предварительно было бы неплохо обсудить [ее] еще и на таком широком форуме, но не марионеточном и декоративном, а действительно на «народном сходе», — говорит Юрий Воскресенский.

 
 
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Проект новой Конституции обсудят с общественностью и на Всебелорусском народном собрании
 
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