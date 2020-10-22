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Гайдукевич: Проект измененной Конституции будет готов в ноябре-декабре
22.10.2020 13:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Проект новой Конституции будет готов в последние месяцы этого года. После этого его обсудят на Всебелорусском народном собрании и организуют общественное обсуждение, заявил депутат Олег Гайдукевич.
Накануне стало известно, что парламент
Предварительный проект изменений Конституции будет готов в ноябре-декабре, говорит Гайдукевич. После этого он будет вынесен на общественное обсуждение.
— Когда мы увидим предварительный проект Конституции, только тогда начнется общенациональное обсуждение, — говорит депутат.
Кроме того, документ с изменениями планируют обсудить на Всебелорусском народном собрании.
С такими сроками и процедурой соглашается экс-заключенный Юрий Воскресенский, которому, по его словам,
— Конституция наверняка будет вынесена на референдум, но предварительно было бы неплохо обсудить [ее] еще и на таком широком форуме, но не марионеточном и декоративном, а действительно на «народном сходе», — говорит Юрий Воскресенский.
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Проект новой Конституции обсудят с общественностью и на Всебелорусском народном собрании
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