Бизнес-союзы настаивают на повышении уровня независимости судебной системы

Источник материала: Tut.by

В Беларуси следует обеспечить независимость судебной системы и внести соответствующие изменения в Конституцию. Такое мнение БелаПАН высказали руководители бизнес-союзов, которые готовят изменения в Основной закон.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Палата представителей в октябре объявила о том, что принимает предложения по изменению Конституции. Ведущие бизнес-союзы, которые объединяют частные компании, намерены такие предложения подготовить и направить.

«Мы все наблюдали на протяжении многих лет, что положения Основного закона на практике не работают. Например, разделение властей, записанное в Основном законе, де-факто отсутствует. В результате судебная система выносила решения, которые породили недоверие к ней у представителей бизнеса», — заявил в комментарии БелаПАН председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

По его мнению, в Конституции должны быть прописаны механизмы, которые бы позволяли обеспечить разделение властей на практике.

«Судьи, генеральный прокурор должны назначаться парламентом, а если депутаты парламента не транслируют позицию электората, у избирателей должны быть реальные механизмы отзыва народных избранников из парламента, и такие механизмы должны быть прописаны в Конституции», — полагает Швец.

Схожую точку зрения высказывают руководители и других бизнес-союзов.

«Нынешнее состояние судебной системы без слез сложно описывать. Часто решения нашей судебной системы политически мотивированы, и поэтому экономические агенты не могут рассчитывать на справедливый суд. Ситуацию нужно менять — в том числе путем внесения изменений в Конституцию», — подчеркнул в комментарии БелаПАН директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов.

Представители делового сообщества также предлагают перейти на прямое избрание населением судей, представителей правоохранительных органов, а также усилить подотчетность местных органов власти обществу.

«Возможно, стоит перейти на практику прямых выборов судей населением, а также повышать подотчетность местной власти населению. Бизнес сталкивается с тем, что чиновники на местах — маленькие императоры, которым безразлично развитие бизнеса, им главное — отчитаться о выполнении показателей. Также, на наш взгляд, стоит обратить внимание на опыт США, где шерифы (главы полицейских управлений) избираются населением», — заявил в комментарии БелаПАН председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин.