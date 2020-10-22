Курсы валют: доллар, евро и российский рубль подешевели в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Доллар, евро и российский рубль незначительно подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг.

В среду торги завершились укреплением белорусского рубля к доллару и ослаблением – к евро и российскому рублю. В четверг рубль смог усилить свои позиции по отношению к трем основным валютам корзины.

По результатам торгов 22 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар – 2,546 рубля,

1 евро – 3,0173 рубля,

100 российских рублей – 3,3034 белорусского рубля.

Со вчерашнего дня курс доллара уменьшился еще на 0,02%, или на 0,0006 рубля, евро потерял 0,14%, или 0,0043 рубля, а российский рубль просел на 0,05%, или 0,0018 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.