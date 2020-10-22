Тихановскую спросили, сможет ли Сергей быть «мужем президента». Рассказываем, что ответила

Источник материала: Tut.by

Российская журналистка Ирина Шихман взяла интервью у Светланы Тихановской, видео опубликовано на YouTube-канале « А поговорить?.. » 22 октября. В конце беседы экс-кандидата в президенты спросили, нет ли у нее страха, что она и ее муж, Сергей Тихановский, встретятся как два разных человека после его освобождения из-под стражи — и, возможно, не найдут общего языка.



Светлана Тихановская в интервью каналу «А поговорить?..» Скриншот YouTube

— Вы знаете, у нас были достаточно разные ситуации в семейной жизни, из которых мы выходили. И я думаю, что мы справимся и с этой ситуацией тоже, если так окажется, что мы будем разными людьми. Хотя сильно-то все равно человек не меняется. Тот костяк, который был, те основные чувства, которые в тебе, — ну куда их? Я его как любила, так его и люблю. Если он выйдет, не знаю… Чего бояться?.. Слишком обозленным? Каким?

— Его жена теперь имеет свое слово и совершает такие поступки, на которые раньше даже не могла решиться, — пояснила Шихман.

— Ну да, но он все равно остается моим любимым мужем и все равно остается главным в нашей семье.

— Как думаете, Сергей нормально это воспримет?

— Я думаю, что да. Я не знаю. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я не вижу причин, если честно, конфликтовать по этому поводу. Слушайте, ну а что во мне поменялось?

— Света, я вам в этой программе две фотографии ваши поставлю. Вы даже по лицу своему посмотрите, как вы поменялись и как изменился ваш взгляд.



Сравнение фотографий Тихановской, которое привела Ирина Шихман. Скриншот YouTube

— Я не знаю, все равно, когда я думаю о муже, у меня каких-то лидерских качеств именно по отношению к нему не возникает. Я знаю, что он выйдет и все возьмет в свои руки опять. А я спокойно отойду на второй план в борьбе, если она еще нужна будет. Мы же надеемся, что мы победим — и тогда мы просто будем плечом к плечу строить будущее Беларуси, понимаете? Чего бороться-то?

— Сергей смог бы быть мужем президента? По характеру своему.

— (Пауза, вздыхает.) Мужем президента? Да-а-а. (Смеется.) Смог бы. Куда денется?