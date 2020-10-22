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Премию Сахарова присудили демократической оппозиции Беларуси. Тихановская: это награда всем белорусам
22.10.2020 14:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премия Сахарова за 2020 год в области прав человека была присуждена белорусской оппозиции. Лауреатов
Премия Сахарова за 2020 год была присуждена белорусской демократической оппозиции. На оглашении лауреатов спикер Европейского парламента Давид Сассоли назвал имена десяти человек: Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, Сергея Тихановского, главы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, главы стачкома МТЗ Сергея Дылевского, основателя популярного телеграм-канала Степана Путило, политика Николая Статкевича.
Награда будет вручена в резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря.
В штабе Светланы Тихановской
Премия «За свободу мысли» имени Сахарова с 1988 года вручается Европейским парламентом за вклад в борьбу за отстаивание прав человека, развитие демократии и верховенства закона. Ранее премия уже присуждалась нашим соотечественникам: в 2004 году ее лауреатом стала Белорусская ассоциация журналистов, а в 2006 году ее удостоился оппозиционный политик и кандидат в президенты Александр Милинкевич.
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Премию Сахарова присудили демократической оппозиции Беларуси. Тихановская: это награда всем белорусам
Премия Сахарова за 2020 год в области прав человека была присуждена белорусской оппозиции. Оглашение лауреатов прошло на пленарном заседании Европейского...
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