Премию Сахарова присудили демократической оппозиции Беларуси. Тихановская: это награда всем белорусам

Источник материала: Tut.by

Премия Сахарова за 2020 год в области прав человека была присуждена белорусской оппозиции. Лауреатов назвали на пленарном заседании Европейского парламента.



Фото: Штаб Виктора Бабарико

Премия Сахарова за 2020 год была присуждена белорусской демократической оппозиции. На оглашении лауреатов спикер Европейского парламента Давид Сассоли назвал имена десяти человек: Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, Сергея Тихановского, главы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, главы стачкома МТЗ Сергея Дылевского, основателя популярного телеграм-канала Степана Путило, политика Николая Статкевича.

Награда будет вручена в резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря.

В штабе Светланы Тихановской отметили , что «эта награда принадлежит всем белорусам, которые продолжают нашу общую мирную борьбу» и поблагодарили Европарламент за такое признание.

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова с 1988 года вручается Европейским парламентом за вклад в борьбу за отстаивание прав человека, развитие демократии и верховенства закона. Ранее премия уже присуждалась нашим соотечественникам: в 2004 году ее лауреатом стала Белорусская ассоциация журналистов, а в 2006 году ее удостоился оппозиционный политик и кандидат в президенты Александр Милинкевич.