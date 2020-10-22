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Зарубежное вмешательство и «агрессивное меньшинство». Кочанова ответила на заявление Совета Европы
22.10.2020 14:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова ответила на заявление Совета Европы касательно ситуации в нашей стране: она упомянула иностранное вмешательство, поддержку властей большинством белорусов и «агрессивное меньшинство». Текст документа
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова прокомментировала заявление лидеров Совета Европы, сделанное 13 октября. По ее словам, Запад получает представление о ситуации в нашей стране на основе односторонней информации от людей, находящихся за пределами Беларуси, которые «не представляют большинство граждан, поддержавших в ходе президентских выборов проводимый в нашей стране государственный курс».
Кочанова заявила, что официальный Минск неоднократно предлагал главам парламентов стран — членов Евросоюза начать конструктивный диалог и предоставить «неопровержимые факты», позволяющие пролить свет на причины нынешнего белорусского кризиса, в том числе о «вмешательстве из-за рубежа».
«Однако мы не были услышаны, несмотря на то, что лидеры Совета Европы призывают в своем заявлении соблюдать свободу выражения мнений в качестве одной из основополагающих европейских ценностей», — отметила председатель Совета Республики.
Также Наталья Кочанова заявила, что проходящие в нашей стране акции протеста незаконны.
«Лидерам Совета Европы следует знать, что „мирные“ акции проходят вне правового поля и вызывают недовольство многих граждан Беларуси, которые просят белорусские власти защитить их от произвола агрессивного меньшинства и восстановить спокойную, безопасную жизнь в нашей стране», — говорится в заявлении Натальи Кочановой.
По ее словам, Беларусь готова обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране, а главными критериями для такого диалога могут стать объективность, учет интересов сторон и невмешательство во внутренние дела.
Напомним, в совместном заявлении лидеров Совета Европы,
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Глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова ответила на заявление Совета Европы касательно ситуации в нашей стране: она упомянула иностранное...
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