Зарубежное вмешательство и «агрессивное меньшинство». Кочанова ответила на заявление Совета Европы

Источник материала: Tut.by

Глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова ответила на заявление Совета Европы касательно ситуации в нашей стране: она упомянула иностранное вмешательство, поддержку властей большинством белорусов и «агрессивное меньшинство». Текст документа размещен на официальном сайте Совета Республики.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова прокомментировала заявление лидеров Совета Европы, сделанное 13 октября. По ее словам, Запад получает представление о ситуации в нашей стране на основе односторонней информации от людей, находящихся за пределами Беларуси, которые «не представляют большинство граждан, поддержавших в ходе президентских выборов проводимый в нашей стране государственный курс».

Кочанова заявила, что официальный Минск неоднократно предлагал главам парламентов стран — членов Евросоюза начать конструктивный диалог и предоставить «неопровержимые факты», позволяющие пролить свет на причины нынешнего белорусского кризиса, в том числе о «вмешательстве из-за рубежа».

«Однако мы не были услышаны, несмотря на то, что лидеры Совета Европы призывают в своем заявлении соблюдать свободу выражения мнений в качестве одной из основополагающих европейских ценностей», — отметила председатель Совета Республики.

Также Наталья Кочанова заявила, что проходящие в нашей стране акции протеста незаконны.

«Лидерам Совета Европы следует знать, что „мирные“ акции проходят вне правового поля и вызывают недовольство многих граждан Беларуси, которые просят белорусские власти защитить их от произвола агрессивного меньшинства и восстановить спокойную, безопасную жизнь в нашей стране», — говорится в заявлении Натальи Кочановой.

По ее словам, Беларусь готова обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране, а главными критериями для такого диалога могут стать объективность, учет интересов сторон и невмешательство во внутренние дела.

Напомним, в совместном заявлении лидеров Совета Европы, распространенном 13 октября, осуждались многочисленные нарушения прав человека в нашей стране, насилие против участников протестов и жестокое обращение с задержанными. В документе говорилось, что властям Беларуси нужно вести диалог с оппозицией и представителями гражданского общества «в целях проведения столь долгожданной всеми жителями страны конституционной реформы».

ЕС не признал официальные результаты голосования 9 августа, а в начале октября ввел санкции против 40 белорусских официальных лиц за фальсификации на выборах и насилие в отношении белорусских граждан. Позже Евросоюз заявил о подготовке второго санкционного пакета, в который войдут персональные ограничения в том числе в отношении Александра Лукашенко, а также обещал выделить средства для поддержки пострадавших от действий силовиков и представителей гражданского общества.