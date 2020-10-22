ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

IT-миграция? Киев заявил о масштабном релокейте белорусских айтишников

22.10.2020 14:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Белорусские IT-организации активно перевозят свой бизнес на Украину, заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков на своей странице в  Facebook.

"Десятки белорусских IT-компаний уже переехали на Украину благодаря проекту IT Relocate Беларусь… Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси на Украину, и готовы оказывать поддержку и далее", - отметил Борняков.

© CC0 / Pixabay
Уезжать невыгодно: эксперты об угрозах белорусского IT-сектора

По словам Александра Борнякова, среди прибывших в Киев – знаменитый Wargaming. Отправила сотрудников на релокейт и компания PandaDoc, утверждает замминистра.

С августа этого года на Украину переехало порядка 1200 айтишников. Местные власти создали для этого правовую базу: Владимир Зеленский подписал специальный указ. Он позволяет прибывшим специалистам и их семьям оставаться в стране до 180 дней в году. Кроме того, для них упростят процесс получения вида на жительства.

После выборов из Беларуси по данным МВД уехали 13 тысяч человек. С сентября этого года на территорию Украины отправились три тысячи граждан, около 1,2 тысячи из которых – специалисты IT-индустрии. МИД Беларуси считает указ Владимира Зеленского недружественным и дискриминационным шагом.  

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политическая ситуация в Беларуси вынудила десятки IT-компаний переехать из Беларуси на Украину, считают в Киеве.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Тихановскую спросили, сможет ли Сергей быть «мужем президента». Рассказываем, что ответила
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика