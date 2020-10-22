IT-миграция? Киев заявил о масштабном релокейте белорусских айтишников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Белорусские IT-организации активно перевозят свой бизнес на Украину, заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков на своей странице в Facebook.

"Десятки белорусских IT-компаний уже переехали на Украину благодаря проекту IT Relocate Беларусь… Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси на Украину, и готовы оказывать поддержку и далее", - отметил Борняков.

По словам Александра Борнякова, среди прибывших в Киев – знаменитый Wargaming. Отправила сотрудников на релокейт и компания PandaDoc, утверждает замминистра.

С августа этого года на Украину переехало порядка 1200 айтишников. Местные власти создали для этого правовую базу: Владимир Зеленский подписал специальный указ . Он позволяет прибывшим специалистам и их семьям оставаться в стране до 180 дней в году. Кроме того, для них упростят процесс получения вида на жительства.

После выборов из Беларуси по данным МВД уехали 13 тысяч человек . С сентября этого года на территорию Украины отправились три тысячи граждан, около 1,2 тысячи из которых – специалисты IT-индустрии . МИД Беларуси считает указ Владимира Зеленского недружественным и дискриминационным шагом .

Читайте также:

Белорусские айтишники переводят бизнес в Латвию

Число украинских мигрантов в Беларусь сократилось вдвое - МВД

Пять вопросов Зеленского