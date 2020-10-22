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IT-миграция? Киев заявил о масштабном релокейте белорусских айтишников
22.10.2020 14:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт – Sputnik. Белорусские IT-организации активно перевозят свой бизнес на Украину, заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков на своей странице в Facebook.
"Десятки белорусских IT-компаний уже переехали на Украину благодаря проекту IT Relocate Беларусь… Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси на Украину, и готовы оказывать поддержку и далее", - отметил Борняков.
По словам Александра Борнякова, среди прибывших в Киев – знаменитый Wargaming. Отправила сотрудников на релокейт и компания PandaDoc, утверждает замминистра.
С августа этого года на Украину переехало порядка 1200 айтишников. Местные власти создали для этого правовую базу: Владимир Зеленский подписал специальный
После выборов из Беларуси по данным МВД
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Политическая ситуация в Беларуси вынудила десятки IT-компаний переехать из Беларуси на Украину, считают в Киеве.
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