Жители “Пирса” получили подарок от застройщика и известных белорусских мастеров. ФОТО

Проект «А-100 ART» создан в рамках осуществления культурной политики Группы компаний «А-100» для поддержки и развития белорусской культуры и искусства. Композиция “Море рядом” стала первым реализованным проектом данного направления:

– С этого дня наш вклад в современное искусство не ограничивается архитектурой̆, теперь мы развиваем городскую среду посредством скульптуры и паблик-арта! Искусство обладает удивительноӗ способностью гуманизировать, гармонизировать среду, наполнять ее теплом, смыслом и делать более близкой̆ человеку. Искусство развивает и меняет человека. Поэтому жителям «Пирса» мы решили подарить возможность соприкасаться с искусством прямо у себя дома, – написала глава «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик в своем Instagram-аккаунте.