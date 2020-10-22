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Жители “Пирса” получили подарок от застройщика и известных белорусских мастеров. ФОТО

22.10.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Арт-аллея с бронзовыми скульптурами появилась у канала в жилом комплексе «Пирс». Композиция состоит из 12 бронзовых чаек и называется «Море рядом». Авторы работ – скульптор Константин Селиханов и архитектор Юрий Градов. Проект реализован совместно с «А-100 ART», композиция стала подарком жителям к завершению строительства жилого комплекса.

Жители “Пирса” получили подарок от застройщика и известных белорусских мастеров. ФОТО

Проект «А-100 ART» создан в рамках осуществления культурной политики Группы компаний «А-100» для поддержки и развития белорусской культуры и искусства. Композиция “Море рядом” стала первым реализованным проектом данного направления:

– С этого дня наш вклад в современное искусство не ограничивается архитектурой̆, теперь мы развиваем городскую среду посредством скульптуры и паблик-арта! Искусство обладает удивительноӗ способностью гуманизировать, гармонизировать среду, наполнять ее теплом, смыслом и делать более близкой̆ человеку. Искусство развивает и меняет человека. Поэтому жителям «Пирса» мы решили подарить возможность соприкасаться с искусством прямо у себя дома, – написала глава «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик в своем Instagram-аккаунте.

Жители “Пирса” получили подарок от застройщика и известных белорусских мастеров. ФОТО
Жители “Пирса” получили подарок от застройщика и известных белорусских мастеров. ФОТО
Жители “Пирса” получили подарок от застройщика и известных белорусских мастеров. ФОТО
Жители “Пирса” получили подарок от застройщика и известных белорусских мастеров. ФОТО
Жители “Пирса” получили подарок от застройщика и известных белорусских мастеров. ФОТО
Жители “Пирса” получили подарок от застройщика и известных белорусских мастеров. ФОТО
Жители “Пирса” получили подарок от застройщика и известных белорусских мастеров. ФОТО
Жители “Пирса” получили подарок от застройщика и известных белорусских мастеров. ФОТО

Композиция складывается из двенадцати бронзовых скульптур чаек, каждая из которых уникальна. Проект создавался специально для квартала «Пирс» и его жителей. По замыслу авторов скульптура не должна была стать доминантой, а, наоборот, органично дополнить существующую архитектурную концепцию и природный ландшафт. Со слов представителей застройщика, жители комплекса уже придумывают имена для чаек. Подробности создания проекта можно почитать здесь.

Жители “Пирса” получили подарок от застройщика и известных белорусских мастеров. ФОТО
Жители “Пирса” получили подарок от застройщика и известных белорусских мастеров. ФОТО
Жители “Пирса” получили подарок от застройщика и известных белорусских мастеров. ФОТО
Жители “Пирса” получили подарок от застройщика и известных белорусских мастеров. ФОТО
Жители “Пирса” получили подарок от застройщика и известных белорусских мастеров. ФОТО

 
Теги: Минск
 
 
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Арт-аллея с бронзовыми скульптурами появилась у канала в жилом комплексе «Пирс». Композиция состоит из 12 бронзовых чаек и называется «Море рядом». Авторы работ –...
 
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