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Беларусь частично ограничивает ввоз птицы из России и Казахстана

22.10.2020 17:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Беларусь вводит ограничения на ввоз птицы из отдельных регионов России и Казахстана, следует из документов, опубликованных Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

© CC0 / Pixabay / congerdesign
Беларусь ограничила ввоз птицы из Польши и Германии из-за птичьего гриппа

Так, в Ингушетии и Владимирской области были зафиксированы случаи заражения птиц болезнью Ньюкасла, а в Казахстане (Акмолинской, Жамбылской, Актюбенской, Костанайской, Карагандинской, Туркенстанской и Павлодарской областях) – высокопатогенным гриппом.

Департаментом принято решение с 22 октября ввести временные ограничения на ввоз в республику из данных птицы, яиц, яичного порошка и других продуктов переработки.

 
Теги: Минск
 
 
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Данные меры вводятся в связи с тем, что в отдельных регионах этих стран зафиксированы случаи заболевания птиц болезнью Ньюкасла и гриппом.
 
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