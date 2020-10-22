Беларусь частично ограничивает ввоз птицы из России и Казахстана

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Беларусь вводит ограничения на ввоз птицы из отдельных регионов России и Казахстана, следует из документов, опубликованных Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Так, в Ингушетии и Владимирской области были зафиксированы случаи заражения птиц болезнью Ньюкасла, а в Казахстане (Акмолинской, Жамбылской, Актюбенской, Костанайской, Карагандинской, Туркенстанской и Павлодарской областях) – высокопатогенным гриппом.

Департаментом принято решение с 22 октября ввести временные ограничения на ввоз в республику из данных птицы, яиц, яичного порошка и других продуктов переработки.