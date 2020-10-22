Доступные, новые и мощные: какие смартфоны выбирают белорусы на AliExpress

Китай уже давно заслужил славу не только как мировой сборочный цех различной электроники. Собственные бренды этой страны сегодня составляют успешную конкуренцию ведущим игрокам рынка. И, судя по статистике маркетплейса AliExpress, белорусы активно пользуются возможностью купить себе смартфон одного из китайских брендов. Сегодня мы представим вашему вниманию топ-5 самых популярных смартфонов, которые заказывали жители Беларуси в этом году.

На пятом месте расположился представитель бренда Cubot — а именно смартфон Cubot X30. Первое, что привлекает внимание в этом устройстве, — это решение основной камеры. В ней объединены сразу пять модулей: главный на 48 Мп, широкоугольный, а также три вспомогательных (один для макросъемки, а два других используются для оценки глубины сцены и создания художественных эффектов при съемке). Фронтальная камера выполнена в виде врезанного в экран отверстия в углу и имеет разрешение 32 Мп. Из других достоинств устройства — актуальная операционная система Android 10, поддержка карт памяти microSD и достаточно производительный процессор MediaTek Helio P60, мощности которого более чем достаточно для решения любых повседневных задач, в том числе игр (хотя самым требовательным из них может понадобиться понижение настроек графики до среднего уровня). В зависимости от объема постоянной и оперативной памяти — 6 и 128 либо 8 и 256 ГБ — стоимость Cubot X30 составляет 440 и 525 белорусских рублей соответственно.

Четвертая позиция также занята устройством бренда Cubot. На этот раз речь идет о Cubot P40, который уже на старте продаж прозвали королем бюджетных смартфонов. При цене всего 270 белорусских рублей он может похвастаться квадрокамерой, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. А еще — поддержкой технологии NFC для бесконтактной оплаты смартфоном. Судя по популярности модели, такому подарку способен порадоваться не только ребенок!

Третье место занимает еще одно бюджетное устройство с акцентом на фотовозможности — смартфон UMIDIGI A7 Pro. Среди его достоинств — квадрокамера (основной и широкоугольный модули по 16 Мп каждый, а также 5-мегапиксельный макромодуль и отдельный модуль для оценки глубины резкости), Full HD+ дисплей и достаточный запас встроенной памяти — 64 или 128 ГБ на выбор покупателя. Процессор MediaTek Helio P23 не отличается большим запасом мощности, но за цену меньше 310 рублей за версию с 64 ГБ памяти или 370 рублей за версию с 128 ГБ UMIDIGI A7 Pro остается отличным устройством на каждый день.

В одном шаге от первого места в рейтинге самых популярных смартфонов, которые жители Беларуси заказывают на AliExpress, остановился популярный Xiaomi Redmi Note 9S. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 720G, четыре камеры под управлением искусственного интеллекта (главный модуль получил разрешение 48 Мп, а компанию ему составляют ультраширокоугольный объектив, макрокамера и датчик глубины резкости), большой 6,67-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+, огромный запас автономности благодаря аккумулятору на 5020 мАч, быстрая зарядка, защита от брызг и даже заботливо сохраненные конструкторами разъем для наушников и отдельный слот для карты памяти — достоинств у этой модели и правда хватает. Цена устройства на AliExpress составляет 517 белорусских рублей за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти и 550 рублей за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

И, наконец, лидером по популярности стала новинка от Xiaomi — смартфон Poco X3 NFC. Многие поклонники бренда решили не дожидаться старта его официальных продаж в других странах и поторопились оформить заказ, как только устройство поступило в продажу на AliExpress. Белорусов в их числе тоже оказалось достаточно для того, чтобы поднять новинку на самую вершину нашего топ-5. Чем же она так хороша? При вполне умеренной стоимости — 516 рублей за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ и 618 рублей за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ — смартфон предоставляет своему владельцу отличный экран с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма, квадрокамеру с разрешением основного модуля 64 Мп, аккумулятор емкостью 5160 мАч с быстрой зарядкой, поддержку NFC, стереодинамики и даже защиту от воды и пыли по стандарту IP53. Но главное, что Poco X3 NFC стал первым смартфоном на платформе процессора Qualcomm Snapdragon 732G, специально созданного с учетом потребностей поклонников мобильного гейминга. Поэтому ни прямо сейчас, ни в ближайшие несколько лет проблем с производительностью устройства ожидать не приходится.

«Значительная часть нашей жизни и общения переместилась из офлайна в онлайн, причем для выхода в интернет, общения в мессенджерах почти всегда используются смартфоны. Все модели, попавшие в список бестселлеров в Беларуси, при хороших технических характеристиках, как в случае с Poco X3 NFC, отличаются демократичной стоимостью, поэтому популярность категории «Смартфоны» на AliExpress вполне объяснима: это отличная возможность приобрести мобильные устройства для всех членов семьи и разумно распорядиться бюджетом», — прокомментировал директор по стратегии и развитию бизнеса AliExpress Россия Евгений Якушкин.

Все смартфоны, попавшие в топ-5, — новинки этого года. Однако популярностью у покупателей из Беларуси пользовались и проверенные временем хиты, которые все еще можно найти в продаже на AliExpress: от флагмана 2018 года Meizu 16th и его «младшего брата» Meizu 16 до Apple iPhone 7 и 7 Plus.

Помимо самих смартфонов, белорусы активно заказывают на AliExpress и различные аксессуары к ним. Среди наиболее популярных — пауэрбанки (емкостью на 10, 20 и даже 30 тыс. мАч, как, например, внешний аккумулятор ROMOSS с поддержкой быстрой зарядки), беспроводные наушники (в том числе хит продаж Haylou GT1 от Xiaomi с «умным» сенсорным управлением), различные варианты штативов и моноподов (например, удобная модель Roreta «3 в 1» с миниатюрным пультом дистанционного управления). Те, кто стремится заботиться о своем здоровье, в качестве аксессуара выбирают различные модели фитнес-браслетов (безусловными лидерами среди этих устройств являются Xiaomi Mi Band 5 и предыдущая версия этого же браслета — Xiaomi Mi Band 4). А любители музыки в качестве обязательного дополнения к смартфону покупают беспроводные колонки — такие, как Anker Soundcore Motion+ и Anker SoundCore 2.