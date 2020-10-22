А1 и «Летучий университет» запускают курс про УНОВИС онлайн и на VOKA

В поддержку проекта #UNOVIS100 компания А1 и образовательная медиаплатформа «Летучий университет» подготовили бесплатный онлайн-курс «УНОВИС: витебская история мировой культуры».

Пять лекций доступны для предварительного просмотра на видеосервиce VOKA, начиная с 22 октября. Спустя неделю в открытом доступе на платформе «Летучий университет» появится полный курс, который включает в себя видео с белорусскими экспертами, подборки литературы, фотоархив, галерея картин художников-супрематистов и другие материалы.

Образовательный курс «УНОВИС: витебская история мировой культуры» разработан специально для того, чтобы в год 100-летия знаменитого творческого объединения у всех желающих была возможность поближе познакомиться с творчеством представителей супрематизма, которые прославили Беларусь и изменили историю искусства.

Пять лекций, посвященные истории и значению художественного объединения УНОВИС, с 22 октября можно смотреть на видеосервисе VOKA бесплатно и без регистрации. Полная программа курса, состоящая из девяти тем с 12 видеолекциями, будет размещена на медиаплатформе «Летучий университет» 28 октября.

Каждая из них посвящена одной теме и содержит видеолекции доктора искусствоведения Татьяны Котович, а также художника Адама Глобуса, искусствоведа Елены Карпиловой и директора Музея истории Витебского народного художественного училища Андрея Духовникова. Все модули дополнены подборками литературы, архивными историческими фотографиями и онлайн-репродукциями знаменитых картин деятелей УНОВИСа.

Образовательный курс разработан в рамках проекта #UNOVIS100, в реализации которого компания А1 принимает активное участие на протяжении 2020 года, чтобы представить УНОВИС и его наследие широкой аудитории как в Беларуси, так и за ее пределами.

До конца 2020 года на VOKA также доступен к просмотру документальный фильм «УНОВИС» режиссера Евгения Сетько, посвященный истории объединения и творчеству его художников. Смотреть лекции и фильм можно на сайте voka.tv или в мобильном приложении VOKA – в любое время, с любого устройства и в сети любого оператора.

Справочно

Ключевые мероприятия проекта #UNOVIS100 были организованы Музеем истории Витебского народного художественного училища, Центром белорусско-еврейского культурного наследия и компанией А1 в дни столетия УНОВИС в феврале 2020 года. В Витебске открылась выставка Давида Якерсона, была презентована специальная серия художественных конвертов к юбилею объединения, а также прошла представительная международная научно-практическая конференция, собравшая исследователей истории и деятельности УНОВИСа из Беларуси, Германии, Нидерландов и России. В Минске в Национальном художественном музее Республики Беларусь прошла первая в стране выставка Лазаря Хидекеля «Нас поймут через сто лет». В октябре 2020 года Минский часовой завод «Луч» и А1 выпустили лимитированную серию часов, вдохновленную наследием объединения. Проект #UNOVIS100 реализуется под патронатом Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Беларуси.