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Бизнес в Латвию перевели уже 17 белорусских компаний
22.10.2020 17:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт – Sputnik. Бизнес в Латвию перевели 17 белорусских компаний, переговоры по релокейту ведутся еще с 70 фирмами из Беларуси, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA).
© Sputnik / Евгений Одиноков
Агентство в конце августа
"Семнадцать компаний уже приняли такое решение. Эти компании, производящие товары и услуги с высокой добавленной стоимостью, расширят географию наших экспортных рынков, а также создадут не менее тысячи новых рабочих мест ", – сообщил министр экономики Латвии Янис Витенбергс.
В свою очередь директор LIAA Каспарс Рожкалнс заявил, что из этого числа как минимум три компании начали работу – открыли банковские счета, нашли подходящие помещения и выполнили необходимые формальности для переезда сотрудников.
Он также уточнил, что они занимаются разработками технологий в области медицины, для беспилотных летательных аппаратов, зарядных станций для электромобилей.
Глава LIAA отметил, что агентство продолжит работу по привлечению в Латвию белорусских компаний из сферы IT.
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Глава агентства инвестиций отметил, что агентство продолжит работу по привлечению в Латвию белорусских компаний из сферы IT.
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