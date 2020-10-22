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Бизнес в Латвию перевели уже 17 белорусских компаний

22.10.2020 17:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Бизнес в Латвию перевели 17 белорусских компаний, переговоры по релокейту ведутся еще с 70 фирмами из Беларуси, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA).

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Агентство в конце августа анонсировало программу поддержки субъектов предпринимательства, которые за нестабильной политической ситуации в Беларуси рассматривают варианты переноса бизнеса в другие страны.

"Семнадцать компаний уже приняли такое решение. Эти компании, производящие товары и услуги с высокой добавленной стоимостью, расширят географию наших экспортных рынков, а также создадут не менее тысячи новых рабочих мест ", – сообщил министр экономики Латвии Янис Витенбергс.

В свою очередь директор LIAA Каспарс Рожкалнс заявил, что из этого числа как минимум три компании начали работу – открыли банковские счета, нашли подходящие помещения и выполнили необходимые формальности для переезда сотрудников.

Он также уточнил, что они занимаются разработками технологий в области медицины, для беспилотных летательных аппаратов, зарядных станций для электромобилей.

Глава LIAA отметил, что агентство продолжит работу по привлечению в Латвию белорусских компаний из сферы IT.

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Теги: Минск
 
 
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Глава агентства инвестиций отметил, что агентство продолжит работу по привлечению в Латвию белорусских компаний из сферы IT.
 
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