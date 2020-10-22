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Возмещение расходов при переходе на электроотопление увеличили в два раза

22.10.2020 19:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подписал указ, которым закреплены дополнительные нормы, направленные на то, чтобы стимулировать население использовать электроэнергию. 

© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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Местные органы власти, согласно этому нормативному акту, получили право увеличивать суммы возмещения части расходов на выполнение работ по электроснабжению жилых помещений. Право на льготу получают малообеспеченные и социально уязвимые слои населения, если речь идет о переходе на потребление электроэнергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Размер возмещения может составить 40% от стоимости таких работ, но не более 80 базовых величин.

Напомним, в апреле нынешнего года было предусмотрено возмещение гражданам за счет средств местных бюджетов части расходов на выполнение работ по электроснабжению жилья в размере 20% от их стоимости, но не более 40 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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Мера касается малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.
 
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