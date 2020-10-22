Возмещение расходов при переходе на электроотопление увеличили в два раза

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг подписал указ, которым закреплены дополнительные нормы, направленные на то, чтобы стимулировать население использовать электроэнергию.

Местные органы власти, согласно этому нормативному акту, получили право увеличивать суммы возмещения части расходов на выполнение работ по электроснабжению жилых помещений. Право на льготу получают малообеспеченные и социально уязвимые слои населения, если речь идет о переходе на потребление электроэнергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Размер возмещения может составить 40% от стоимости таких работ, но не более 80 базовых величин.

Напомним, в апреле нынешнего года было предусмотрено возмещение гражданам за счет средств местных бюджетов части расходов на выполнение работ по электроснабжению жилья в размере 20% от их стоимости, но не более 40 базовых величин.