ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начато строительство нефтепровода Гомель – Горки

22.10.2020 19:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" начало строительство магистрального нефтепровода Гомель – Горки, который соединит два белорусских нефтеперерабатывающих завода.

© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь потратит 300 миллионов рублей на нефтепровод

Первый сварочный шов на трубе магистрали DN500 выполнили возле агрогородка Бобовичи в Гомельском районе. Протяженность трубопровода составит 207 километров. Он пройдет по территории Гомельского, Буда-Кошелевского, Чечерского, Кормянского, Чериковского, Славгородского и Кричевского районов.

Заветная перемычка

По словам вице-премьера Юрия Назарова, целесообразность и важность реализуемых проектов зачастую оценивается не по их стоимости. Новая труба соединит два резервуарных парка хранения нефти в Мозыре и Полоцке.

"Это позволит обеспечить безопасность и маневренность двух крупных нефтехранилищ. Мы также ведем их модернизацию, увеличивая полезный объем хранения нефти. Необходимо обеспечить постоянный запас сырья и бесперебойной работы двух белорусских НПЗ, вне зависимости от разных факторов", – цитирует заместителя премьер-министра БелТА.

Нефтепровод Гомель – Горки соединит две ветки магистрального трубопровода "Дружба": Унеча – Полоцк и Унеча – Мозырь – Адамово.

Новый трубопровод даст возможность прокачивать нефть, в том числе альтернативного происхождения, между НПЗ. Это поможет в диверсификации логистики и формировании стратегических запасов сырья.

Цена вопроса

Нефтепровод сможет перекачивать в год около 6 миллионов тонн сырья. По предварительным оценкам, его строительство может обойтись в 300 миллионов рублей (около 100 миллионов евро – Sputnik).

Практически весь комплекс работ от проектирования и до строительства выполняют белорусские предприятия. Проект предусматривает возведение 75 переходов через железнодорожные, автомобильные дороги, реки и мелиоративные каналы. Ориентировочный срок ввода новой "трубы" в эксплуатацию – сентябрь 2022 года.

Нефтяная кубышка

Белорусские власти также планируют к 2025 году увеличить резервуарный парк хранения нефти до миллиона тонн. Такой объем сырья может обеспечить бесперебойную работу НПЗ в Мозыре и Новополоцке на протяжении месяца.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко поручил построить в Беларуси нефтепровод между Гомелем и Горками

По словам Назарова, значимость реализации нового инвестиционного проекта ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по строительству трубопровода очень высока.

"Эта так называемая перемычка между южной и северной ветками белорусской нефтетранспортной системы позволит нам оперативно связывать два нефтеперерабатывающих объекта, перебрасывать потоки нефти как минимум между двумя этими крупнейшими резервуарами", – отметил он.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магистральный трубопровод станет перемычкой между двумя ветками "Дружбы" и фактически соединит нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Бизнес в Латвию перевели уже 17 белорусских компаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика