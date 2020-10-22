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Снопков и Рыбаков улетели на переговоры в Питер. В Клайпеде не заметили снижения грузов из Беларуси
22.10.2020 19:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В порту Клайпеды нет никаких изменений в потоке белорусских грузов, несмотря на угрозы из Минска. Об этом заявил журналистам глава дирекции порта Альгис Латакас, передает
— Мы не чувствуем никаких изменений в потоке этих грузов. А пока они идут через нас, как и раньше. Конечно, мы понимаем, что Беларусь ведет переговоры с Россией. Однако это, скорее, политический уровень, и эксперты, оценивающие экономическую ситуацию, оценивают ее очень осторожно, — сказал Латакас.
Он признал снижение объемов наливных грузов из Беларуси за январь — сентябрь. Однако, по его словам, это связано не с переориентацией потоков, а с падением спроса на нефтепродукты из-за пандемии. Плюс к этому стоит напомнить, что Беларусь в первом квартале испытывала перебои с поставкой российской нефти.
Латакас повторил, что для Беларуси экономически невыгодно осуществлять экспорт через российские порты в то время, когда в России отсутствует необходимая инфраструктура, особенно терминалы для калийных удобрений.
Сегодня, 22 октября, началась командировка в Санкт-Петербург первого вице-премьера Беларуси Николая Снопкова и председателя «Белнефтехима» Андрея Рыбакова. Снопков возглавляет совместную комиссию по развитию сотрудничества Беларуси с Ленинградской областью.
В конце сентября в Минске побывал губернатор этого российского региона Александр Дрозденко. Он
— Сейчас в Финском заливе в порту Усть-Луга строятся три новых терминала: для универсальных грузов, минеральных удобрений и контейнерных грузов, — напомнил он. — Надо просто посмотреть: возможно, можно войти уже в строительство этих терминалов и таким образом удешевить услуги по портовой переработке грузов.
До этого Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину вложить средства, которые останутся от российского госкредита на строительство Белорусской АЭС, в портовый проект в Ленинградской области.
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Мы понимаем, что Беларусь ведет переговоры с Россией. Однако это, скорее, политический уровень, и эксперты, оценивающие экономическую ситуацию, оценивают ее очень...
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