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Снопков и Рыбаков улетели на переговоры в Питер. В Клайпеде не заметили снижения грузов из Беларуси

22.10.2020 19:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В порту Клайпеды нет никаких изменений в потоке белорусских грузов, несмотря на угрозы из Минска. Об этом заявил журналистам глава дирекции порта Альгис Латакас, передает BNS. Тем временем Беларусь продолжает переговоры с Россией о переориентации грузов из литовского порта в российские.


Фото: TUT.BY

— Мы не чувствуем никаких изменений в потоке этих грузов. А пока они идут через нас, как и раньше. Конечно, мы понимаем, что Беларусь ведет переговоры с Россией. Однако это, скорее, политический уровень, и эксперты, оценивающие экономическую ситуацию, оценивают ее очень осторожно, — сказал Латакас.

Он признал снижение объемов наливных грузов из Беларуси за январь — сентябрь. Однако, по его словам, это связано не с переориентацией потоков, а с падением спроса на нефтепродукты из-за пандемии. Плюс к этому стоит напомнить, что Беларусь в первом квартале испытывала перебои с поставкой российской нефти.

Латакас повторил, что для Беларуси экономически невыгодно осуществлять экспорт через российские порты в то время, когда в России отсутствует необходимая инфраструктура, особенно терминалы для калийных удобрений.

Сегодня, 22 октября, началась командировка в Санкт-Петербург первого вице-премьера Беларуси Николая Снопкова и председателя «Белнефтехима» Андрея Рыбакова. Снопков возглавляет совместную комиссию по развитию сотрудничества Беларуси с Ленинградской областью.

В конце сентября в Минске побывал губернатор этого российского региона Александр Дрозденко. Он посоветовал белорусским властям обдумать возможность вхождения в один из уже реализуемых проектов по перевалке в Усть-Луге.

— Сейчас в Финском заливе в порту Усть-Луга строятся три новых терминала: для универсальных грузов, минеральных удобрений и контейнерных грузов, — напомнил он. — Надо просто посмотреть: возможно, можно войти уже в строительство этих терминалов и таким образом удешевить услуги по портовой переработке грузов.

До этого Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину вложить средства, которые останутся от российского госкредита на строительство Белорусской АЭС, в портовый проект в Ленинградской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы понимаем, что Беларусь ведет переговоры с Россией. Однако это, скорее, политический уровень, и эксперты, оценивающие экономическую ситуацию, оценивают ее очень...
 
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