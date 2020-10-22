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«Безоружному человеку в спину никто не стрелял из боевого оружия». Путин - о событиях в Беларуси

22.10.2020 21:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия не вмешивалась во внутренние процессы в Беларуси, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября, передает ТАСС. По его мнению, ситуация в нашей стране «выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий».


Фото: пресс-служба Кремля

— Россия не вмешивалась в то, что там [в Беларуси] происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу, — сказал Путин.

Он считает, что белорусам надо дать возможность самим разобраться, принять какие-то решения: «Возможно, эти решения лежат на пути внесения поправок в действующую Конституцию».

Путин заявил, что происходившее в Беларуси «выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий», сообщает Sputnik Беларусь.

— Да, и жесткость была, и все, а может быть, даже неоправданная, но тогда пусть ответят те, кто это допустил, но в целом, если сравнивать и посмотреть на картинки, — во всяком случае безоружному человеку в спину никто не стрелял из боевого оружия. Вот я о чем, — сказал Путин.

 
 
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Россия не вмешивалась во внутренние процессы в Беларуси, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября.
 
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