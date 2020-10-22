«Безоружному человеку в спину никто не стрелял из боевого оружия». Путин - о событиях в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Россия не вмешивалась во внутренние процессы в Беларуси, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября, передает ТАСС . По его мнению, ситуация в нашей стране «выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий».



Фото: пресс-служба Кремля

— Россия не вмешивалась в то, что там [в Беларуси] происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу, — сказал Путин.

Он считает, что белорусам надо дать возможность самим разобраться, принять какие-то решения: «Возможно, эти решения лежат на пути внесения поправок в действующую Конституцию».

Путин заявил, что происходившее в Беларуси «выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий», сообщает Sputnik Беларусь .

— Да, и жесткость была, и все, а может быть, даже неоправданная, но тогда пусть ответят те, кто это допустил, но в целом, если сравнивать и посмотреть на картинки, — во всяком случае безоружному человеку в спину никто не стрелял из боевого оружия. Вот я о чем, — сказал Путин.