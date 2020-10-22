«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение

Помимо вопросов, есть и предложения. Вместо нового строительства люди предлагают за свой счет облагородить территорию спортивными объектами и зонами отдыха, а решение о выделении участка признать ошибочным:

— Просим признать ошибочным выделение данного земельного участка под уплотнение застройки и предложить застройщику альтернативный земельный участок под застройку. Обращаем внимание, что данный земельный участок выделен во время руководства главного архитектора Минска Павла Лучиновича (вступил в должность в феврале 2015 г.), известного по коррупционным делам с земельными участками и отбывавшего наказание за данные преступления, — написали активисты в администрацию.

Будет ли повторно назначено общественное обсуждение – пока неизвестно. Ни информации о переносе, ни причины отмены на сайте Администрации Фрунзенского районе не указаны. В ГУО «Центр технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района г. Минска «ЗОРКА», где должна была состояться презентация, считают, что мероприятие отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. К слову, это второе за месяц отмененное общественное обсуждение во Фрунзенском районе.

На сегодня жители собрали более 400 подписей против уплотнения, следующий шаг — письмо президенту.