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«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение

23.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Пока в Ждановичах борются за сохранение парка, в Минске назревает новый градостроительный скандал. Участок в районе улиц Одинцова и Якубовского - давно предмет спора местных жителей и чиновников, а в середине октября людям сообщили –здесь хотят построить многоквартирный дом. Сегодня местные собрались, чтобы высказаться «против» стройки, но, как оказалось, обсуждение отменили. Диалога не получилось, но жители решили действовать и идти вплоть до президента.

«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение

Что хотят построить

Участок в районе улиц Одинцова и Якубовского находится в уникальном минском квартале, где живут люди с нарушением или отсутствием зрения, а вокруг домов создана специальная инфраструктура, чтобы эта жизнь была проще. Сегодня спорная площадка выглядит так.

«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение
«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение
«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение

Со слов местных жителей, в 2009 году люди просили президента построить здесь дом или общежитие для сотрудников УП Светоприбор ООО "БелТИЗ" – единственного предприятия в Минске, где работают люди с плохим зрением. Но безрезультатно – в апреле 2016 года президентским указом участок отошел «Заводу эффективных промышленных конструкций». Изначально застройщик хотел возвести здесь 16-этажку, но жители выступили «против», а РУП «Главгосстройэкспертиза» выдало отрицательное заключение государственной экспертизы.

«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение
«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение

Концепцию пересмотрели, и теперь у лесопарка «Медвежино» предлагается построить двухсекционный дом переменной этажности (4, 6, 8 этажей) на 81 квартиру: 41 однокомнатная, 14 двухкомнатных и 26 трехкомнатных. Проект также предусматривает плоскостную автостоянку на 98 машиномест. Площадь застройки — 1 244,20 м.кв., площадь жилого здания — 6 114,89 м.кв. Заказчик проекта — коммунальное унитарное предприятие «Завод эффективных промышленных конструкций», разработчик проекта — УП «Белстройцентр».

«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение
«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение
«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение
«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение
«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение
«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение

Что думают местные жители

Однако местные против и 16-этажного, и 8-этажного дома. Среди основных претензий к проекту — нарушение границ существующей и обслуживаемой застройки. Местные не понимают, на каком основании в проект включены границы существующей парковки и оборудованной детской площадки, которые находится в зоне обслуживания города. Со слов собравшихся, парковочных мест в районе уже недостаточно.

— На основании чего будут разрушены существующие элементы инфраструктуры квартала, которые выполнены согласно проекта застройки? — не понимают люди.

«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение
«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение
«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение
«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение
«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение

Помимо вопросов, есть и предложения. Вместо нового строительства люди предлагают за свой счет облагородить территорию спортивными объектами и зонами отдыха, а решение о выделении участка признать ошибочным:

— Просим признать ошибочным выделение данного земельного участка под уплотнение застройки и предложить застройщику альтернативный земельный участок под застройку. Обращаем внимание, что данный земельный участок выделен во время руководства главного архитектора Минска Павла Лучиновича (вступил в должность в феврале 2015 г.), известного по коррупционным делам с земельными участками и отбывавшего наказание за данные преступления, — написали активисты в администрацию.

Будет ли повторно назначено общественное обсуждение – пока неизвестно. Ни информации о переносе, ни причины отмены на сайте Администрации Фрунзенского районе не указаны. В ГУО «Центр технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района г. Минска «ЗОРКА», где должна была состояться презентация, считают, что мероприятие отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. К слову, это второе за месяц отмененное общественное обсуждение во Фрунзенском районе.

На сегодня жители собрали более 400 подписей против уплотнения, следующий шаг — письмо президенту.

«Будем писать президенту». В Минске назревает новый градостроительный скандал, причина – уплотнение

 
Теги: Минск
 
 
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Пока в Ждановичах борются за сохранение парка, в Минске назревает новый градостроительный скандал. Участок в районе улиц Одинцова и Якубовского - давно предмет...
 
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