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Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное

23.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в нашей рубрике «Битва двух» мы сравниваем две квартиры одной стоимости. Одна из них расположена в довольно знаменитом жилом комплексе «Новая Боровая», а другая — в противоположном конце столицы, возле ст.м. «Грушевка». Это «двушки» практически одинаковой стоимости, но разные по дизайну и наполнению. Какую бы выбрали вы? (Голосовалка в конце статьи).

Двухкомнатная квартира возле ст.м. «Грушевка» за $110 тысяч 

В 5 минутах ходьбы от ст.м. «Грушевка» продается двухкомнатная квартира общей площадью 64,5 кв.м. Она расположена на 12 этаже 13-этажного дома 2013 года постройки. Из преимуществ дома — наличие собственной котельной (вода круглый год, без отключения). Видеонаблюдение во дворе.

Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное

«Ремонт был сделан, как дом дал усадку. Собственники делали для себя», - говорится в объявлении. Дизайн сделан на основе уже известного скандинавского стиля, но с добавлением ярких акцентов. На кухне это яркий фартук из алой плитки под кирпич и «апельсиново»-оранжевый холодильник. В гостиной роль акцента взяли на себя кресло-мешок ягодного цвета и горчичный диван.

Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное

Риэлтер в объявлении уточняет, что это улучшенный проект планировки. Из нестандартного здесь — общее большое помещение гостиной-кухни площадью 30 кв.м. Из этой же комнаты выход на небольшой балкон площадью 3,1 кв.м. Кстати, балкон также отремонтирован и утеплен. Здесь организована зона для отдыха, где стоит стол и два удобных кресла.

Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное

Раздельный санузел оборудован душевой кабиной, унитазом, посудомоечной машиной, столешницей с раковиной и зеркалом. В прихожей, кухне и санузле на полу плитка. В прихожей установлен встроенный шкаф с полками.

Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное

По наличию инфраструктуры к району практически нет вопросов: рядом с домом есть три школы, четыре детских сада, есть поликлиника, множество аптек и магазинов. Прогуляться можно в Грушевском сквере.

Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное

Двухкомнатная квартира в ЖК «Новая Боровая» за $107,8 тысяч

Жилой комплекс «Новая Боровая» не нуждается в представлении. Это действительно уникальное пространство с многоквартирными домами различной этажности. Однако здесь есть как преимущества, так и недостатки.

В бонусы к этому жилому комплексу можно отнести красивую территорию, дворы без машин, новые современные детские площадки, множество кафе и различных магазинов, велодорожки, два современных детских сада, школу (в сентябре 2020 года приняла первых учеников) с физкультурно-оздоровительным комплексом. К недостаткам — его расположение и отсутствие поликлиники. Жилой комплекс расположен фактически за Минском. До ст.м. «Восток» нужно будет проехать около 7 минут на маршрутном такси, до ст.м. «Уручье» — 15 минут на автобусе. С другой стороны, автомобилистам проще — совсем рядом МКАД. 

Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное

Двухкомнатная квартира, которую мы сегодня сравниваем, расположена в доме 2017 года постройки на ул. Небесная, 2. Общая площадь жилья — 57,9 кв.м. Как и в первом случае, квартира продается с мебелью и техникой.

Здесь разведена новая электрика, на стенах декоративная штукатурка, напольное покрытие ламинат и плитка, натяжные потолки, металлическая дверь, 2 шкафа-купе, кладовая комната. Есть встроенная кухня с обеденной зоной и современной техникой.

Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное

Дизайн квартиры довольно необычный. Кухня сделана в графитовых тонах с яркими акцентами в виде желтого обеденного стола и полки на стене. В детской разграничено спальное место и рабочее пространство.

Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное

В оформлении гостиной использованы светло-серые тона с акцентной стеной ультрамаринового цвета. Балкон также отремонтирован.

Интересно, что в ванной на одной стене уложен красный кирпич, а душевая отделана плиткой под морскую гальку.

Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное

Дизайн квартиры воспринимается легким и светлым, несмотря на обилие серых тонов и яркие элементы.

Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное
Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное

 
 
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Сегодня в нашей рубрике «Битва двух» мы сравниваем две квартиры одной стоимости. Одна из них расположена в довольно знаменитом жилом комплексе «Новая Боровая», а...
 
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