Битва двух: квартира возле ст.м. «Грушевка» или в Новой Боровой? Цена одна, общий желтый диван, а жилье - разное

Жилой комплекс «Новая Боровая» не нуждается в представлении. Это действительно уникальное пространство с многоквартирными домами различной этажности. Однако здесь есть как преимущества, так и недостатки.

В бонусы к этому жилому комплексу можно отнести красивую территорию, дворы без машин, новые современные детские площадки, множество кафе и различных магазинов, велодорожки, два современных детских сада, школу (в сентябре 2020 года приняла первых учеников) с физкультурно-оздоровительным комплексом. К недостаткам — его расположение и отсутствие поликлиники. Жилой комплекс расположен фактически за Минском. До ст.м. «Восток» нужно будет проехать около 7 минут на маршрутном такси, до ст.м. «Уручье» — 15 минут на автобусе. С другой стороны, автомобилистам проще — совсем рядом МКАД.