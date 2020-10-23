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Почему Воскресенский ликвидировал фирмы после скандала с Россельхознадзором?
23.10.2020 10:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весной 2019 года компании бизнесмена Юрия Воскресенского оказались замешаны в конфликте с Россельхознадзором из-за «ложного транзита» санкционной продукции. Как выяснил TUT.BY, около года назад фирмы, которые связаны с семьей Воскресенского, были ликвидированы. Данную информацию подтвердил и сам бизнесмен, имя которого сейчас на слуху благодаря визиту Александра Лукашенко в СИЗО КГБ.
В апреле прошлого года Россельхознадзор выявил 37 белорусских компаний-посредников для поставки «санкционной» молочной и мясной продукции в РФ. Особое возмущение российской стороны вызвало ООО «Танкверт» из этого списка: «Совершенно очевидно, что учредители компании не случайно дали имя организации, созвучное с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта», —
К нескольким компаниям из этого списка (в том числе и «Танкверт») оказался причастен Юрий Воскресенский, который назвал действия Россельхознадзора по закрытию поставок от белорусских заводов незаконными.
— Позиция Россельхознадзора — это не позиция российского государства, это позиция конкретно ее руководителя. Об этом говорил и Александр Лукашенко в 2017 году, когда назвал «всех этих Данквертов людьми заинтересованными с огромными латифундиями», — отмечал минский бизнесмен.
После этого Россельхознадзор
Согласно данным белорусского реестра юрлиц, в 2019 году были ликвидированы компании «Милкстар» (прежние названия «Танкверт», «КидсМолл»), «Агро-2019» («Нурсултан», «Агромода») и другие.
— Закончили заниматься этим бизнесом в прошлом году. С белорусских молочных заводов сняли ограничения [на поставку продукции в Россию], им оказались не нужны посредники. Поэтому свои фирмы отправили на ликвидацию, — сказал TUT.BY Юрий Воскресенский.
В начале лета текущего года бизнесмен был членом инициативной группы Виктора Бабарико. 12 августа Воскресенского
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Весной 2019 года компании бизнесмена Юрия Воскресенского оказались замешаны в конфликте с Россельхознадзором из-за «ложного транзита» санкционной продукции.
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