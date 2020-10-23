Почему Воскресенский ликвидировал фирмы после скандала с Россельхознадзором?

Источник материала: Tut.by

Весной 2019 года компании бизнесмена Юрия Воскресенского оказались замешаны в конфликте с Россельхознадзором из-за «ложного транзита» санкционной продукции. Как выяснил TUT.BY, около года назад фирмы, которые связаны с семьей Воскресенского, были ликвидированы. Данную информацию подтвердил и сам бизнесмен, имя которого сейчас на слуху благодаря визиту Александра Лукашенко в СИЗО КГБ.



Юрий Воскресенский — дипломированный антикризисный управляющий, был членом партий и общественных организаций, депутатом Мингорсовета. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В апреле прошлого года Россельхознадзор выявил 37 белорусских компаний-посредников для поставки «санкционной» молочной и мясной продукции в РФ. Особое возмущение российской стороны вызвало ООО «Танкверт» из этого списка: «Совершенно очевидно, что учредители компании не случайно дали имя организации, созвучное с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта», — посчитали в ведомстве.

К нескольким компаниям из этого списка (в том числе и «Танкверт») оказался причастен Юрий Воскресенский, который назвал действия Россельхознадзора по закрытию поставок от белорусских заводов незаконными.

— Позиция Россельхознадзора — это не позиция российского государства, это позиция конкретно ее руководителя. Об этом говорил и Александр Лукашенко в 2017 году, когда назвал «всех этих Данквертов людьми заинтересованными с огромными латифундиями», — отмечал минский бизнесмен.

После этого Россельхознадзор попросил налоговую проверить белорусских посредников, которые, по мнению ведомства, осуществляют незаконные поставки белорусской продукции в Россию, используя схему «ложного транзита» в Казахстан и Кыргызстан.

Согласно данным белорусского реестра юрлиц, в 2019 году были ликвидированы компании «Милкстар» (прежние названия «Танкверт», «КидсМолл»), «Агро-2019» («Нурсултан», «Агромода») и другие.

— Закончили заниматься этим бизнесом в прошлом году. С белорусских молочных заводов сняли ограничения [на поставку продукции в Россию], им оказались не нужны посредники. Поэтому свои фирмы отправили на ликвидацию, — сказал TUT.BY Юрий Воскресенский.

В начале лета текущего года бизнесмен был членом инициативной группы Виктора Бабарико. 12 августа Воскресенского задержали и назвали организатором протестов в столичном микрорайоне Уручье. Бизнесмен, находясь под стражей, дал несколько интервью на белорусском телевидении и изменил свое мнение по поводу происходящих в Беларуси событий. На встрече 10 октября с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ Воскресенский сидел по правую руку от него. Вскоре вышел на свободу и рассказал, что будет заниматься разработкой проекта новой Конституции и освобождением других политзаключенных. Его новую «миссию» многие восприняли как предательство.