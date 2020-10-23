Валюта дешевеет? Какие курсы установили банки перед выходными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт - Sputnik. Доллар по курсу от 2,545 рубля, евро - от 3,005 рубля, российский рубль - от 3,31 белорусского рубля предлагают банки столицы утром в пятницу, сообщает Sputnik.

В четверг белорусский рубль сумел укрепиться ко трем основным валютам корзины. Последние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже на текущей неделе начались с небольшого падения доллара и евро и подорожания российского рубля.

Несмотря на то, что до окончания торгов еще несколько часов, столичные банки с самого утра начали корректировать стоимость валют.

Лучший курс доллара в 2,545 рубля предлагают утром в пятницу Альфа-Банк и Технобанк. В банке "Решение", БСБ Банке, банке "Дабрабыт", Белинвестбанке и Паритетбанке американскую валюту можно купить по курсу 2,546 рубля, в Беларусбанке, БНБ-Банке, ВТБ Банке, МТБанке и Статус Банке - по 2,55 рубля. Также доллар в столичных обменниках можно найти по курсу от 2,552 до 2,6 рубля.

Выгоднее всего покупать евро по курсу 3,005 рубля в пятницу в отделениях БСБ Банка. Альфа-Банк, банк "Дабрабыт" и Паритетбанк установили курс в 3,006 рубля, Абсолютбанк - в 3,008 рубля. В других банках курс общеевропейской валюты варьируется от 3,01 до 3,07 рубля.

Российский рубль по самому лучшему курсу в 3,31 белорусского рубля за сотню реализуют в отделениях банка "Дабрабыт". В "БСБ Банке" действует курс в 3,314 рубля, в банке "Решение" - в 3,315 рубля. В остальных обменниках Минска установлен курс российской валюты от 3,32 до 3,39 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

Читайте также:

"Деньги и мир": что на самом деле происходит с банковскими вкладами белорусов ?