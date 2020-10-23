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Лукашенко объяснил, как сделать так, чтобы не прыгали цены на овощи

23.10.2020 10:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Президент Беларуси в ходе рабочей поездки в Слуцкий район дал поручение местным властям заняться распределением урожая таким образом, чтобы его хватило до будущего года.

© Sputnik / Варвара Гертье
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Глава государства заслушал доклад о ходе полевых работ, уборке овощей и кукурузы и том, как заполняются стабилизационные фонды на зиму.

"Задача мэра Минска и губернаторов - распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая", - цитирует президента БелТА.

Лучшая в мире картошка

Александр Лукашенко отдельно поинтересовался, как идет сбор урожая яблок. Беларусь будет полностью обеспечена этим фруктом, но и импортировать никто не запрещает.

"У человека пусть будет выбор. Мы же не запрещаем египетское или еще какое-то яблоко продавать. Пожалуйста, продавайте. Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Смотрите, всю зиму контроль за ценами будет очень серьезный", - предупредил он.

По его словам, заниматься этим вопросом будут депутаты и профсоюзы, которые занялись этой темой на серьезной основе. При этом торговлю нужно "держать в руках".

© Photo : Пресс-служба президента РБ
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"Распорядитесь, чтобы на прилавке всегда была (белорусская продукция - Sputnik). Смешно - из Египта, Турции картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка", - уверен белорусский лидер, которого заверили, что импорт минимизирован.

Проблем не будет

Лукашенко по-прежнему акцентирует внимание на важности экспортных поставок. Потому что спрос присутствует и это касается, в том числе, и сахара.

"Уже россияне сегодня закидывают удочку - у них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар", - констатировал он.

Вместе с тем глава государства в очередной раз попросил не обижать крестьян, потому что они должны получать достойную зарплату за проделанную работу. Президента заверили, что проблем с уборкой урожая в этом году нет.

"Я тоже так чувствую, что проблем, видимо, у нас не будет. Главное, чтобы вовремя убрать", - высказал мнение белорусский президент.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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Глава государства сегодня ознакомится с ходом уборочной кампании Слуцком районе в частности и в целом по республике, особое внимание будет уделено уборке...
 
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