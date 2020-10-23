Как автобусы МАЗ оказались вовлечены в предвыборный скандал в Киеве

Источник материала: Tut.by

На днях Киев получил первую партию новых автобусов МАЗ. Однако у местных депутатов и экспертов сумма сделки вызвала большие вопросы.



Фото: maz.by

Минский автозавод — крупный поставщик автобусов для столицы Украины. В период с 2003 по 2019 год для нужд транспортного комплекса Киева было поставлено 542 единицы пассажирской техники МАЗ. 20 октября коммунальное предприятие «Киевпастранс» получило в пользование 57 новых белорусских автобусов. Всего в рамках заключенного контракта предусматривается поставка для Киева до конца 2020 года 200 автобусов МАЗ большой вместимости, сообщает пресс-служба Минского автозавода.

57 новых автобусов прибыли в Киев за несколько дней до местных выборов. Это побудило оппонентов мэра Виталия Кличко обвинить того в заинтересованности в сделке с частной компанией.

Продавцом автобусов была компания «Укравтоторг». «Киевпастранс» заключил договор финансового лизинга на приобретение транспортных средств. Лизинг предоставляет Укргазбанк, который в феврале 2020 года расширил программу сотрудничества с Беларусью и начал предоставлять финансовый лизинг на белорусскую продукцию. Процентная ставка по договору — 11,5% годовых.

«Общая сумма сделки составляет 50,72 млн евро, или около 1,67 млрд гривен. Уже в сентябре „Киевпастранс“ перечислил Укргазбанку 20% авансового платежа — 334,7 млн гривен. Приобретение осуществлялось без объявления тендера», — говорится в материале « Экономической правды ».

«Необходимость лизинга объясняется ограниченными возможностями бюджета Киева. Мол, нам очень нужны автобусы, и мы хотим купить много и сейчас, а не постепенно через тендеры», — заявил аналитик транспортного портала AlltransUa Иван Черныш.

Лизинг — это финансовая услуга, а финуслуги не подпадают под государственные закупки. «Это очень удобный механизм, чтобы вручную выбрать поставщика в обход ProZorro», — пояснил эксперт по пассажирским перевозкам Александр Красноштан.

Вместе с тем ряд депутатов считают , что сумма сделки существенно завышена. Об этом свидетельствует анализ стоимости этих же моделей автобусов при поставках в Россию. Плюс к этому один из дилеров белорусского автозавода в Украине «МАЗтранссервис» сообщил о возможности поставки за те же деньги 220 вместо 200 автобусов, но необходимо два месяца подождать аккредитацию от Укргазбанка.

В то же время народный депутат VIII созыва Юрий Левченко считает, что использование схемы лизинга для покупки МАЗов дало возможность Виталию Кличко искусственно завысить стоимость белорусских автобусов и попытаться скрыть детали сделки с компанией «Укравтоторг». Учредителем данного предприятия является ООО «Неон Сити Групп», а конечным бенефициаром — жительница Кипра Мария Чатзиантона. Хотя еще недавно компания принадлежала Ларисе Святаш — матери экс-нардепа Дмитрия Святаша. В октябре 2019 года прокуратура Киева сообщила бизнесмену о подозрении в присвоении 1,1 млрд гривен Укрсиббанка. Через месяц экс-нардепа объявили в розыск, а в мае 2020 года СМИ писали, что Святаш получил убежище в России.

Минэкономики Украины также выступило против решения властей Киева купить белорусские автобусы «без тендера и без привлечения отечественных производителей. «Такой подход является дискриминационным, противоречит национальным интересам и принципам свободной прозрачной конкуренции», — говорится в пресс-релизе министерства.

В ведомстве признали, что органы местного самоуправления самостоятельно решают вопрос закупок. Вместе с тем Минэкономики уже прорабатывает вопрос урегулирования на законодательном уровне невозможности повторения ситуации, которая сложилась с закупкой автобусов МАЗ.