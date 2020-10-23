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Пора в обменник: доллар и евро подешевели накануне выходных
23.10.2020 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт - Sputnik. Доллар и евро подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже перед выходными.
Пятничные торги начались с небольшого падения доллара и евро и подорожания российского рубля. По окончании торгов ситуация не поменялась.
© Sputnik / Виктор Толочко
По итогам торгов 23 октября Нацбанк установил следующие курсы валют на выходные:
1 доллар - 2,5399 рубля,
1 евро - 3,0029 рубля,
100 российских рублей - 3,3212 белорусского рубля.
По сравнению со вчерашним курсом доллар подешевел на 0,24% или на 0,0061 рубля, евро просел на 0,48% и сбросил 0,0144 рубля. В то же время российский рубль подорожал на 0,54% и прибавил 0,0178 белорусского рубля.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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По итогам последних торгов на текущей неделе белорусский рубль ослаб только по отношению к российскому рублю.
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