Пора в обменник: доллар и евро подешевели накануне выходных

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт - Sputnik. Доллар и евро подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже перед выходными.

Пятничные торги начались с небольшого падения доллара и евро и подорожания российского рубля. По окончании торгов ситуация не поменялась.

По итогам торгов 23 октября Нацбанк установил следующие курсы валют на выходные:

1 доллар - 2,5399 рубля,

1 евро - 3,0029 рубля,

100 российских рублей - 3,3212 белорусского рубля.

По сравнению со вчерашним курсом доллар подешевел на 0,24% или на 0,0061 рубля, евро просел на 0,48% и сбросил 0,0144 рубля. В то же время российский рубль подорожал на 0,54% и прибавил 0,0178 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.