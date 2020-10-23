От $ 1100 за «квадрат». В продаже появилось 7 квартир в ЖК “Карамель” на пересечении Дзержинского и Жукова в Минске

О комплексе

Речь идет об объекте «Многоэтажные жилые дома со встроено-пристроенными объектами административно-общественного назначения и многоуровневая автостоянка на месте плоскостной в границах застройки пр. Дзержинского – пр. Жукова – ул. Железнодорожной – ул. Щорса. VI этап» (1-й очереди строительства). По проекту жилой квартал «Карамель» представляет собой архитектурный ансамбль из 14 секций, разделенных посредине административным зданием.

Жилой дом №1 – 7-секционный. В новостройке продаются квартиры площадью от 46 до 83 кв.м. Высота потолков в жилых помещениях – 2,7 м. Квартиры сдаются со следующей отделкой:

стены – улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором;

полы – цементно-песчаная стяжка;

окна и балконные двери – ПВХ-профиль с двойным стеклопакетом;

двери – установка входной деревянной двери;

электромонтажные работы – черновая разводка с установкой розеток и выключателей;

сантехнические работы – без установки сантехнического оборудования за исключением унитаза, без сантехнической разводки за исключением подключения унитаза;

отопление – скрытая разводка с установкой стальных приборов отопления с термостатическим клапаном (без термостата);

приборы учета электроэнергии, тепла, горячего и холодного водоснабжения.

Строительство многоэтажки началось в 2018 году, а сдать объект в эксплуатацию планируют до конца 2020 года.