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От $ 1100 за «квадрат». В продаже появилось 7 квартир в ЖК “Карамель” на пересечении Дзержинского и Жукова в Минске
23.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
ООО "САВАИНВЕСТСТРОЙ" предложил к долевому строительству 7 квартир и 9 нежилых помещений в строящемся комплексе «Карамель». Цены на жилье стартуют от $1100 за «квадрат». Проектная декларация опубликована в свежем номере газеты «Звязда».
О комплексе
Речь идет об объекте «Многоэтажные жилые дома со встроено-пристроенными объектами административно-общественного назначения и многоуровневая автостоянка на месте плоскостной в границах застройки пр. Дзержинского – пр. Жукова – ул. Железнодорожной – ул. Щорса. VI этап» (1-й очереди строительства). По проекту жилой квартал «Карамель» представляет собой архитектурный ансамбль из 14 секций, разделенных посредине административным зданием.
Жилой дом №1 – 7-секционный. В новостройке продаются квартиры площадью от 46 до 83 кв.м. Высота потолков в жилых помещениях – 2,7 м. Квартиры сдаются со следующей отделкой:
Строительство многоэтажки началось в 2018 году, а сдать объект в эксплуатацию планируют до конца 2020 года.
Цены
Согласно проектной декларации, для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается 7 квартир, в том числе: 2 «однушки», 2 «двушки» и 3 «трешки».
Стоимость 1 кв. метра при 100 % оплате составляет:
Также в “долевку” предлагается 9 нежилых помещений. Стоимость 1 кв.м коммерческих площадей при 100 % оплате составляет:
Справочно:
Напомним, что договор на реализацию проекта компания «ЛадаГарант» заключила с Мингорисполкомом в конце 2017 года, а работы на площадке начались уже в марте 2018 года. Позже у заказчика возникли затруднения с финансированием строительства ЖК «Карамель», и к стройке был привлечен соинвестор — ООО «Жилстройкомплект» (ЖСК). Однако слаженной работы не получилось, и вскоре взаимоотношения с компанией «Жилстройкомплект» были прекращены, а договорные обязательства расторгнуты. Параллельно на объекте был заменен генподрядчик, работа перешла компании ООО «ТримифИнжСтрой», с которой заключен договор строительного подряда на завершение работ по строительству двух секций жилого дома ЖК «Карамель». С тех пор строительство ведется активно, и в планах застройщика сдать дом до конца года.
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От $ 1100 за «квадрат». В продаже появилось 7 квартир в ЖК “Карамель” на пересечении Дзержинского и Жукова в Минске
ООО "САВАИНВЕСТСТРОЙ" предложил к долевому строительству 7 квартир и 9 нежилых помещений в строящемся комплексе «Карамель». Цены на жилье стартуют от $1100 за...
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