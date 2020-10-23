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От $ 1100 за «квадрат». В продаже появилось 7 квартир в ЖК “Карамель” на пересечении Дзержинского и Жукова в Минске

23.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

ООО "САВАИНВЕСТСТРОЙ" предложил к долевому строительству 7 квартир и 9 нежилых помещений в строящемся комплексе «Карамель». Цены на жилье стартуют от $1100 за «квадрат». Проектная декларация опубликована в свежем номере газеты «Звязда».

 

От $ 1100 за «квадрат». В продаже появилось 7 квартир в ЖК “Карамель” на пересечении Дзержинского и Жукова в Минске

О комплексе

Речь идет об объекте «Многоэтажные жилые дома со встроено-пристроенными объектами административно-общественного назначения и многоуровневая автостоянка на месте плоскостной в границах застройки пр. Дзержинского – пр. Жукова – ул. Железнодорожной – ул. Щорса. VI этап» (1-й очереди строительства). По проекту жилой квартал «Карамель» представляет собой архитектурный ансамбль из 14 секций, разделенных посредине административным зданием.

Жилой дом №1 – 7-секционный. В новостройке продаются квартиры площадью от 46 до 83 кв.м. Высота потолков в жилых помещениях – 2,7 м. Квартиры сдаются со следующей отделкой:

  • стены – улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором;
  • полы – цементно-песчаная стяжка;
  • окна и балконные двери – ПВХ-профиль с двойным стеклопакетом;
  • двери – установка входной деревянной двери;
  • электромонтажные работы – черновая разводка с установкой розеток и выключателей;
  • сантехнические работы – без установки сантехнического оборудования за исключением унитаза, без сантехнической разводки за исключением подключения унитаза;
  • отопление – скрытая разводка с установкой стальных приборов отопления с термостатическим клапаном (без термостата);
  • приборы учета электроэнергии, тепла, горячего и холодного водоснабжения.

Строительство многоэтажки началось в 2018 году, а сдать объект в эксплуатацию планируют до конца 2020 года.


От $ 1100 за «квадрат». В продаже появилось 7 квартир в ЖК “Карамель” на пересечении Дзержинского и Жукова в Минске

Цены

Согласно проектной декларации, для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается 7 квартир, в том числе: 2 «однушки», 2 «двушки» и 3 «трешки».

Стоимость 1 кв. метра при 100 % оплате составляет:

  • 1-комнатные квартиры – $ 1300 по курсу НБРБ на день оплаты
  • 2-комнатные квартиры – $ 1150 по курсу НБРБ на день оплаты
  • 3-комнатные квартиры – $ 1100 по курсу НБРБ на день оплаты.

Также в “долевку” предлагается 9 нежилых помещений. Стоимость 1 кв.м коммерческих площадей при 100 % оплате составляет:

  • торговый зал № 1 (подвальный этаж) – $1400 по курсу НБРБ на день оплаты;
  • торговый зал № 2 (подвальный этаж) – $ 1400 по курсу НБРБ на день оплаты;
  • торговый зал № 3 (подвальный этаж) – $ 1400 по курсу НБРБ на день оплаты;
  • административно-торговое помещение № 1 (цокольный этаж) – $ 1350 по курсу НБРБ на день оплаты;
  • административно-торговое помещение № 2 (цокольный этаж) – $ 1350 по курсу НБРБ на день оплаты;
  • административно-торговое помещение № 3 (цокольный этаж) – $ 1350 по курсу НБРБ на день оплаты;
  • административное помещение № 1 (первый этаж) – $ 1350 по курсу НБРБ на день оплаты;
  • административное помещение № 2 (первый этаж) – $ 1350 по курсу НБРБ на день оплаты;
  • административное помещение № 3 (первый этаж) – $ 1350 по курсу НБРБ на день оплаты. 
От $ 1100 за «квадрат». В продаже появилось 7 квартир в ЖК “Карамель” на пересечении Дзержинского и Жукова в Минске

Справочно:

Напомним, что договор на реализацию проекта компания «ЛадаГарант» заключила с Мингорисполкомом в конце 2017 года, а работы на площадке начались уже в марте 2018 года. Позже у заказчика возникли затруднения с финансированием строительства ЖК «Карамель», и к стройке был привлечен соинвестор — ООО «Жилстройкомплект» (ЖСК). Однако слаженной работы не получилось, и вскоре взаимоотношения с компанией «Жилстройкомплект» были прекращены, а договорные обязательства расторгнуты. Параллельно на объекте был заменен генподрядчик, работа перешла компании ООО «ТримифИнжСтрой», с которой заключен договор строительного подряда на завершение работ по строительству двух секций жилого дома ЖК «Карамель». С тех пор строительство ведется активно, и в планах застройщика сдать дом до конца года.

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ООО "САВАИНВЕСТСТРОЙ" предложил к долевому строительству 7 квартир и 9 нежилых помещений в строящемся комплексе «Карамель». Цены на жилье стартуют от $1100 за...
 
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